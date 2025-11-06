مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الخامسة عشرة

18 حجم الخط

أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر الدورة الخامسة عشرة، والتي ستقام في الفترة من 30 مارس وحتي 6 أبريل 2026، وتحمل الدورة اسم المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين بمناسبة مئويته التي تبدأ في 2026.

بوستر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بوستر الدورة الـ 15 من تصميم الفنان الشاب محمود إسماعيل، والذي صرح قائلا: “البوستر مستوحى من شخصية يوسف شاهين وحيويته وعالمه الديناميكي، حيث ينتقل شاهين داخل فضاء بصري يجمع معالم بعض الدول الأفريقية ومنها مصر مما يعكس وحدة القارة وتنوعها".

وتابع: "أما الضوء المنبعث من العمق فيرمز إلي تجدد الروح السينمائية التي لا تتوقف عن المضي قدما، حيث يصبح البوستر احتفاء بتراث السينما الأفريقة وشخصية شاهين المصرية الأفريقية التي كانت وما تزال رمزا للحركة والحرية والفكر المتمرد في الفن السابع”.

يوسف شاهين

كما أكدت إدارة المهرجان بأنها سوف تصدر طبعة خاصة من كتاب " يوسف شاهين نظرة الطفل.. وقبضة المتمرد " للناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس بالتعاون والشراكة مع دار الشروق.

