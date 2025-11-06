الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر دورته الخامسة عشرة

بوستر مهرجان الأقصر
بوستر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
18 حجم الخط

أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر الدورة الخامسة عشرة، والتي ستقام في الفترة من 30 مارس وحتي 6 أبريل 2026، وتحمل الدورة اسم المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين بمناسبة مئويته التي تبدأ في 2026.

بوستر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 

بوستر الدورة الـ 15 من تصميم الفنان الشاب محمود إسماعيل، والذي صرح قائلا: “البوستر مستوحى من شخصية يوسف شاهين وحيويته وعالمه الديناميكي، حيث ينتقل شاهين داخل فضاء بصري يجمع معالم بعض الدول الأفريقية ومنها مصر مما يعكس وحدة القارة وتنوعها".

 

وتابع: "أما الضوء المنبعث من العمق فيرمز إلي تجدد الروح السينمائية التي لا تتوقف عن المضي قدما، حيث يصبح البوستر احتفاء بتراث السينما الأفريقة وشخصية شاهين المصرية الأفريقية التي كانت وما تزال رمزا للحركة والحرية والفكر المتمرد في الفن السابع”.

يوسف شاهين

كما أكدت إدارة المهرجان بأنها سوف تصدر طبعة خاصة من كتاب " يوسف شاهين نظرة الطفل.. وقبضة المتمرد " للناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس بالتعاون والشراكة مع دار الشروق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية بوستر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوسف شاهين الاقصر للسينما الافريقية

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية