عندما يتجاوز الفن حاجز اللغة، نانسي عجرم تشعل حفلا استثنائيا في إندونيسيا وسط زغاريد الجمهور (فيديو)
أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا جماهيريًّا استثنائيًّا في إندونيسيا، أمس الأربعاء، وسط تفاعل كبير من محبيها هناك الذي استقبلها بالزغاريد.
نانسي عجرم تتألق في إندونيسيا
تداول محبو الفنانة نانسي عجرم صورًا ومقاطع فيديو للحفل عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركتها الفنانة عبر حسابها على "إكس"، أظهرت الأجواء الجميلة التي طغت على الحفل وتفاعل الجمهور معها.
وشارك الجمهور الإندونيسي النجمة اللبنانية الغناء في الحفل، في مشهد لفت الأنظار، نظرًا إلى اختلاف اللغة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من المشاركة وترديد كلمات أغانيها معها مثلما فعلوا خلال غنائها "إنت إيه".
لم يكتف الجمهور بالهتاف والتصفيق والغناء مع نانسي عجرم في الحفل، بل ذهب الأمر إلى حد الزغاريد التي أشعلت أجواء هذه الليلة الاستثنائية التي قدمت فيها الفنانة مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.
وكانت الفنانة صعدت إلى مسرح الحفل بطريقة مميزة، وسط ترحيب الجمهور الجارف، الذي استمتع بالأجواء من أول الأمسية وحتى نهايتها.
وقدمت الفنانة نانسي عجرم خلال الحفل ديو غنائيا مميزًا مع المغنية الإندونيسية آيو تينج، على أنغام أغنيتها "ما تيجي هنا"، ما أسعد الجماهير وزاد من تفاعلهم.
وكانت الفنانة آيو تينج رحبت بالنجمة اللبنانية في إندونيسيا، وشاركت صورًا من لقائهما قبل الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت بالقول: حبيبتي نانسي عجرم، أتمنى أن تقضي وقتًا رائعًا في جاكرتا، ولا حتى في أحلامي تخيلت أن ألتقي بك، أراكِ الليلة يا حبي.
وأظهر مقطع فيديو الفنانة الإندونيسية الشهيرة آيو تينج وهي تحتضن النجمة اللبنانية نانسي عجرم وتذرف الدموع أثناء لقائهما، بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتعد تينج، التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على إنستجرام، واحدة من أبرز الفنانات في إندونيسيا، وأعربت في مناسبات سابقة عن إعجابها بفن نانسي عجرم، مما أضاف بعدًا خاصًا لهذا اللقاء وحظي باهتمام جمهورها الإندونيسي.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذا الحفل يعد حدثًا استثنائيًّا، إذ تُعد عجرم أول فنانة عربية تقدم حفلًا بهذا الحجم في إندونيسيا، في خطوة تُعزز انتشار الأغنية العربية على المستوى العالمي.
