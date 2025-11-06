عندما يتجاوز الفن حاجز اللغة، نانسي عجرم تشعل حفلا استثنائيا في إندونيسيا وسط زغاريد الجمهور (فيديو)

18 حجم الخط

أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا جماهيريًّا استثنائيًّا في إندونيسيا، أمس الأربعاء، وسط تفاعل كبير من محبيها هناك الذي استقبلها بالزغاريد.

نانسي عجرم تتألق في إندونيسيا



تداول محبو الفنانة نانسي عجرم صورًا ومقاطع فيديو للحفل عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركتها الفنانة عبر حسابها على "إكس"، أظهرت الأجواء الجميلة التي طغت على الحفل وتفاعل الجمهور معها.

“فخرًا لنا أن نرى #نانسي عجرم تتألق في #indonesia حيث تفاعل الجمهور بشكل رائع رغم اختلاف اللهجات.هذا يؤكد أن فنها يتجاوز الحدود ويصل إلى الملايين يُعتبر هذا إنجازًا تاريخيًا في الموسيقى العربية بشكل عام. شكرًا @NancyAjram على هذه الإضافة المميزة لأرشيفها الفني. #NancyInIndonesia pic.twitter.com/5loAGMW1sg November 5, 2025

وشارك الجمهور الإندونيسي النجمة اللبنانية الغناء في الحفل، في مشهد لفت الأنظار، نظرًا إلى اختلاف اللغة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من المشاركة وترديد كلمات أغانيها معها مثلما فعلوا خلال غنائها "إنت إيه".

حفلة أقل ما يقال عنها "اسطورية" بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. عم بحضر فيديوهات وشايف تفاعل الناس وحبّن لكبير لنجمة جايي من بلد صغير اسمو لبنان 🇱🇧. فخورين فيكي وبكل شي عم تقدمي بعالمنا العربي وبالعالم كلو، خليكي احلى صورة عن لبنان❤️#NancyInIndonisia @NancyAjram #نانسي_عجرم pic.twitter.com/5ynUfhaAvf — Charbel Merheb (@CharbelBMerheb) November 5, 2025

لم يكتف الجمهور بالهتاف والتصفيق والغناء مع نانسي عجرم في الحفل، بل ذهب الأمر إلى حد الزغاريد التي أشعلت أجواء هذه الليلة الاستثنائية التي قدمت فيها الفنانة مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

وكانت الفنانة صعدت إلى مسرح الحفل بطريقة مميزة، وسط ترحيب الجمهور الجارف، الذي استمتع بالأجواء من أول الأمسية وحتى نهايتها.

A duet brings together the queen of Arab pop, Nancy Ajram, and the Aya Tingting ❤️ @NancyAjram #NancyInIndonesia pic.twitter.com/ACo3orImz2 — ًً (@Rashcy) November 5, 2025

وقدمت الفنانة نانسي عجرم خلال الحفل ديو غنائيا مميزًا مع المغنية الإندونيسية آيو تينج، على أنغام أغنيتها "ما تيجي هنا"، ما أسعد الجماهير وزاد من تفاعلهم.

شو حلو لما يتحقق الحلم بعد سنتين اللقاء المنتظر بين نانسي والفنانة الإندونيسية الأشهر "ayu tingting " 🥹@NancyAjram #NancyInIndonesia pic.twitter.com/bq5yMxkok8 — Serine Ahmad 🦋🍂 (@serine664) November 4, 2025

Indonesian star Ayu Tingting joined the Queen of Arab Pop Nancy Ajram, on stage at her first concert in Indonesia for a special performance of “ Ma Tegi Hena ” 🇮🇩🎶#NancyInIndonesia pic.twitter.com/GUqsaaX5Q1 — Nancy Art (@NancyAjramArt) November 5, 2025

وكانت الفنانة آيو تينج رحبت بالنجمة اللبنانية في إندونيسيا، وشاركت صورًا من لقائهما قبل الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت بالقول: حبيبتي نانسي عجرم، أتمنى أن تقضي وقتًا رائعًا في جاكرتا، ولا حتى في أحلامي تخيلت أن ألتقي بك، أراكِ الليلة يا حبي.

وأظهر مقطع فيديو الفنانة الإندونيسية الشهيرة آيو تينج وهي تحتضن النجمة اللبنانية نانسي عجرم وتذرف الدموع أثناء لقائهما، بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد تينج، التي يتابعها أكثر من 57 مليون شخص على إنستجرام، واحدة من أبرز الفنانات في إندونيسيا، وأعربت في مناسبات سابقة عن إعجابها بفن نانسي عجرم، مما أضاف بعدًا خاصًا لهذا اللقاء وحظي باهتمام جمهورها الإندونيسي.

Every moment with your wondurful fans in Indonesia melts our hearts ❤️ So proud of you! Your love truly knows no borders 🌏 @NancyAjram #NancyInJakarta#NancyInIndonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/HbyAccEHNr — Linda♡Ajram🇹🇳🇫🇷 (@lindaAjram) November 4, 2025

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذا الحفل يعد حدثًا استثنائيًّا، إذ تُعد عجرم أول فنانة عربية تقدم حفلًا بهذا الحجم في إندونيسيا، في خطوة تُعزز انتشار الأغنية العربية على المستوى العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.