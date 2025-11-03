جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love (فيديو)

أقيم منذ قليل، العرض العالمي لفيلم Die My Love، المقرر عرضه رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

Jennifer Lawrence and Robert Pattinson pair up at the NYC premiere of #DieMyLove pic.twitter.com/NehmpPDm2o — The Hollywood Reporter (@THR) November 1, 2025

عرض فيلم Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فاعليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

وتحدث كل من: جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

https://x.com/Variety/status/1924028617987592457

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

فيلم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

