الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

غدًا، الإعلان عن ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

بدأ، العد التنازلي، رسميا لأضخم حدث في عالم الموسيقى، حيث يتم الكشف عن ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026 غدًا الجمعة الموافق 7 نوفمبر، من خلال فعالية تبث مباشرة عبر الإنترنت، تبدأ في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر.

البث المباشر لحفل ترشيحات جرامي

ويبث الإعلان عن الترشيحات مباشرة عبر موقع (live.GRAMMY.com) أو قناة الأكاديمية الرسمية على موقع يوتيوب.

ومن المقرر أن يضم البث المباشر لـ ترشيحات جرامي لهذا العام كوكبة من النجوم كمقدمين، بمن فيهم تشابيل روان، دوتشي، كارول جي، ليزو، سام سميث، سابرينا كاربنتر، نيكول شيرزينجر، مامفورد آند سنز، براندي كارلايل، سيسي وينانز، وآخرون، ويكشف هؤلاء النجوم معا عن المرشحين في جميع فئات جوائز جرامي البالغ عددها 95 فئة، احتفالا بالتميز الموسيقي عبر مختلف الأنواع.

وبعد الانتهاء من إعلان الترشيحات، من المقرر بث برنامج "GRAMMYs 2026 Nominations Wrap-Up Show" حصريا على live.GRAMMY.com، وتقدمه المراسلتان كاسي ديلورا وديني ديريكتو.

موعد حفل توزيع جوائز جرامي

أما حفل جوائز جرامي 2026 نفسه، فمن المقرر أن يقام يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، مباشرة من لوس أنجلوس، ويبث على شبكة CBS، كما يكون متاح للمشاهدة مباشرة وعند الطلب عبر منصة Paramount+.

شاكيرا أول امرأة تفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني 3 مرات في حفل جرامي

في سياق متصل، حققت المغنية الكولومبية، شاكيرا، رقم قياسي جديد لها، حيث أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة “أفضل ألبوم بوب لاتيني” ثلاث مرات في حفل  جوائز جرامي 2025.

فاز ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran"، للمغنية العالمية، شاكيرا بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني في حفل توزيع جوائز الجرامي.

شاكيرا للمهاجرين في حفل جرامي: سأقاتل معكم 

واستغلت المغنية شاكيرا، لحظة فوزها، بجائزة أفضل ألبوم لاتيني في حفل جرامي، لتتحدث عن قانون دونالد ترامب، لـ معاداة الهجرة، والترحيل الجماعي.

وقالت شاكيرا خلال تواجدها على مسرح جرامي: "أنا أيضًا مهاجرة أتيت إلى هذا البلد حاملة حلمًا.. اللاتينيون، نحن قوة لا يمكن إيقافها.. لن أتعب من القتال معهم ومن أجلهم.. أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد…أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا".

