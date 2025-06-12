عصام عمر وطه دسوقي يرفعان أجرهما بعد نجاح سيكو سيكو

كشفت مصادر أن بطلي فيلم "سيكو سيكو": عصام عمر وطه دسوقي رفعا أجرهما إلى رقم خرافي بعد نجاح فيلمهما الأخير الذي حقق إيرادًا وصل إلى 185 مليون جنيه، في حصيلة لا تزال مرشحة للزيادة؛ لينضم إلى قائمة أعلى الأفلام المصرية تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وبحسب المصادر فإن كلًا من: "عمر" و"دسوقي" طلب 20 مليون جنيه أجرًا عن بطولة أي عمل سينمائي جديد.

يشار إلى أن فيلم "سيكو سيكو" انطلق عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، ويصنف باعتباره "رومانسي لايت". ويشارك في بطولته أيضًا: باسم سمرة وخالد الصاوي، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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