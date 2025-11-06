جينيفر لورانس تكشف سبب امتناعها عن الحديث عن دونالد ترامب

18 حجم الخط

كشفت النجمة جينيفر لورانس، عن سبب امتناعها عن الحديث عن دونالد ترامب وإدارته.

وقالت جينيفر خلال تصريحات صحفية،"خلال إدارة ترامب الأولى، شعرتُ وكأنني أركض كدجاجة مقطوعة الرأس، لكن كما تعلمنا، في كل انتخابات، لا يُحدث المشاهير فرقًا يُذكر في اختيارات الناخبين.. فماذا أفعل إذًا؟ أنا فقط أشارك رأيي في أمرٍ سيُشعل فتيل الأزمة التي تُمزق البلاد".

جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love

أقيم مؤخرا، العرض العالمي لفيلم Die My Love، المقرر عرضه رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

عرض فيلم Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

وتحدث كل من: جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

Jennifer Lawrence on filming #DieMyLove: "The day before out first day, Lynne [Ramsey] showed Rob and I a scene from ‘If’ of these characters attacking each other like tigers. And she said, ‘You’ll do it naked, yeah?’ And that was the first day." pic.twitter.com/EfYVCw0Ofx — Variety (@Variety) May 18, 2025

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

فيلم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

