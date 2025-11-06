الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

جينيفر لورانس تكشف سبب امتناعها عن الحديث عن دونالد ترامب

جينيفر لورانس، فيتو
جينيفر لورانس، فيتو
كشفت النجمة جينيفر لورانس، عن سبب امتناعها عن الحديث عن دونالد ترامب وإدارته.

وقالت جينيفر خلال تصريحات صحفية،"خلال إدارة ترامب الأولى، شعرتُ وكأنني أركض كدجاجة مقطوعة الرأس، لكن كما تعلمنا، في كل انتخابات، لا يُحدث المشاهير فرقًا يُذكر في اختيارات الناخبين.. فماذا أفعل إذًا؟ أنا فقط أشارك رأيي في أمرٍ سيُشعل فتيل الأزمة التي تُمزق البلاد".

جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love 

أقيم مؤخرا، العرض العالمي لفيلم Die My Love، المقرر عرضه رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

 

Image

عرض فيلم  Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

Image

وتحدث كل من: جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

Image

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

  Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم  Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

Image

 قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

