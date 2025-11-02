الأحد 02 نوفمبر 2025
بإطلالة فرعونية، عمرو دياب يتألق في حفل دبي ويوجه رسالة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي وسط حضور جماهيري كبير ليجدد نشاطه الفني. 

وظهر الهضبة، بإطلالة جذابة مرتديا سلسلة فرعونية “مفتاح الحياة” بالتزامن مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير. 

وأعرب دياب عن سعادته البالغة بافتتاح المتحف المصري قائلا: "بصفتي مغني مصري ببارك لمصر وبحب بلدي تاني وتالت وعاشر بهني مصر على افتتاح المتحف الكبير".  

ومن ناحية أخرى، اقتربت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب من تحقيق 150 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك منذ طرحها ضمن ألبوم الهضبة الأخيرة “ابتدينا” والذي طرحه في شهر يوليو الماضي. 

وتجاوزت مشاهدات أغنية “بابا” على يوتيوب حتى الآن 148 مليون مشاهدة، حيث تتصدر أغاني ألبوم الهضبة الأخير في مشاهدات موقع “يوتيوب”. 

الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس. 

الجريدة الرسمية