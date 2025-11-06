مهندس الدراما الواقعية، محطات بارزة في مسيرة السيناريست الراحل أحمد عبد الله

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا، مساء أمس الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله عن عمر يناهز الـ60 عامًا، ويعد الراحل سيناريست مبدع وصاحب رؤية فنية فريدة، والتي اكتشفها الجمهور والمشاهدون فور متابعة أعماله المتنوعة التي بلغت نحو 40 عملًا فنيًّا ما بين السينما والدراما التلفزيونية.

واشتهر المؤلف الكبير أحمد عبد الله بالتخصص في كتابة أفلام الدراما الواقعية التي تعبر بصدق عن الشارع والمجتمع المصري، كما برع في تأليف عدد من أفضل الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية.

محطات في مسيرة السيناريست الراحل أحمد عبد الله

ولد السيناريست والمؤلف أحمد عبد الله في حي بين السرايات بالقاهرة في الأول من أبريل عام 1965، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وخلال دراسته الجامعية، قام بكتابة مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية وعرضها على مسرح الجامعة.

بعد تخرجه مباشرة، بدأ عبد الله العمل في المسرح، حيث قدم مسرحيات مثل “عالم قطط”، ثم “الابندا”، و"حكيم عيون".

وانطلق في مشواره السينمائي بمشاركة كبار نجوم الكوميديا، بداية من فيلم “عبود على الحدود” مرورا بأفلام مثل “كركر” و"يانا ياخالتي" وصولا إلى فيلم “غبي منه فيه”.

وفي عام 2008، التقى بالمخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي أصبح شريكه في النجاح، لتبدأ مرحلة جديدة من الكتابة السينمائية ذات الطابع المختلف، حيث قدما معا أفلام مثل (كباريه، الفرح، الليلة الكبيرة)، إضافة إلى المسلسل التلفزيوني “الحارة”.

ومن الجدير بالذكر أن وفاة المؤلف والسيناريست أحمد عبد العزيز اتت بعد شهور قليلة من وفاة المخرج وصديقه سامح عبد العزيز.

ولم تقتصر إبداعات أحمد عبد الله على السيناريو، بل كان يكتب الشعر وله ديوان منشور، كما ألف بعض الأغاني التي قدمت في مسرحياته، وكذلك أغنية خاصة للمطربة الراحلة ذكرى.

أبرز أعمال أحمد عبد الله

تضم قائمة أعمال الراحل عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التي رسخت في ذاكرة الجمهور، وأبرزها من الأعمال السينمائية:

عبود على الحدود

الناظر

اللمبى

عسكر في المعسكر

ميدو مشاكل

فول الصين العظيم

غبى منه فية

عيال حبيبة

يانا يا خالتي

لخمة راس

أحلام الفتى الطايش

كركر

كباريه

الفرح

حد سامع حاجة

ساعة ونص

الحرامى والعبيط

اللية الكبيرة

بالإضافة لمسلسلات:

الحارة

بين السرايات

رمضان كريم

أرض النفاق

