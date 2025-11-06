ناقد تشكيلي: لسنا مع حملة استعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا وحجر رشيد من المملكة المتحدة 

18 حجم الخط

علق الناقد التشكيلي صلاح بيصار على حملة الدكتور زاهي حواس لاستعادة الآثار المصرية المعروضة في المتاحف بالخارج، حيث أكد أنه لا يتفق على استعادة هذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن.

وكتب الناقد التشكيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لسنا مع حملة الأثرى زاهي حواس فى استعادة رأس نفرتيتى من ألمانيا وحجر رشيد من المملكة المتحدة”

وبرر بيصار رآيه المثير للجدل بأنه يعتقد أنهم سفيران فوق العادة ومكانهما محط أنظار العالم أجمع، مؤكدًا مطالبته بأحقية مصر في ملكيتهما للقطعتين الفريداتين من نوعهما.

وأضاف: “على أن يظلا شاهدين على عظمة الفن المصرى، كالأعمال المصرية فى اللوفر بباريس والمسلات المصرية بالخارج”

حملة زاهي حواس لجمع مليون توقيع لعودة الآثار

وقال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كل ضيوف مصر يشعرون بالسعادة من أجل افتتاح المتحف، مضيفًا: «حفل الافتتاح حضره نحو 700 شخصية من ملوك وملكات ورؤساء ومسؤولين، وكلهم منبهرين بالعالم».

وتابع: «150 ممثلًا للشركات العالمية الدولية شاركوا في افتتاح المتحف المصري الكبير، وسعر تذكرته 25 يورو وهو مناسب».

وأضاف: «كنت في مرة في محاضرة بهولندا وطالبت بعودة الآثار المصرية، قالوا لي إنكم ما عندكمش متاحف تحفظوا آثاركم، كما أن هولندا أعلنت عن عودة رأس أثري حجري من عهد فرعون تحتمس الثالث إلى مصر».

وأردف: «الأسبوع الجاي هناك 40 شاب من مؤسسة زاهي حواس هينزلوا قدام المتاحف للحصول على التوقيعات من المواطنين والسياح وغيرهم للوصول لمليون توقيع للمطالبة بعودة الآثار المصرية بالخارج».

وأشار زاهي حواس إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون له عوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياحية والثقافية، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا من السياح على المتحف، ومن المتوقع استقبال نحو 5 ملايين سائح في السنة الأولى.

