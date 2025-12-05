صفت على 6 مرشحين، الحصر العددي الكامل لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في الدائرة الملغاة ومقرها الفتح وتضم مراكز “أبنوب الفتح ساحل سليم البداري وأسيوط الجديدة”.

جاء ذلك برئاسة المستشار فتحي عبد الرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. والتي ينتافس فيها 17 مرشحًا.

وأشارت إلى أن أعداد الناخبين 804739، وأصوات الحضور 103809، الأصوات الصحيحة 91452، الأصوات الباطلة 12357.

وأظهر الحصر العددي تقدم 6 مرشحين بعد عملية تجميع الأعداد القادمة من اللجان الفرعية، وجاءت كالتالي:



علي سيد معوض 43205 أصوات.

أحمد حسين جودة 39065 صوتَا.

عصام العمدة 34835 صوتَا.

محمد حسن عبد المنعم 22468 صوتَا.

أماني الليثي 19714 صوتَا

نعمان أحمد فتحي 19703 أصوات.

أما باقي المرشحين فقد جاءت أصوات الي تحصلوا عليها كالتالي:

خليل منون 12391 صوتا.

هاني حسن طلبة 8707 أصوات.

سيد حسن سيد 4725 صوتًا.

أحمد سيد شاكر 6891 صوتًا.

محمد شمتان 3429 صوتًا.

أسامة عوض 9131 صوتًا.

سيد زناتي 4567 صوتًا.

ممدوح الملاخ 7723 صوتًا.

حمودة محيسن 5635 صوتًا.

شرف عبد الوهاب 7035 صوتًا.

صادق أرمينيوس 1388 صوتًا.

أسماء مصطفي 1144 صوتًا.

ويتنافس النظام الفردي 17 مرشحًا من ضمنهم 2 مستقبل وطن 1 حماة وطن 2 حزب العدل 1 حزب المؤتمر 12 فرديًّا مستقلًا 2 سيدات 12 فرديًّا مستقلًّا للمنافسة على 3 مقاعد بالنظام الفردي، كما تضم الدائرة الثالثة 139 لجنة فرعية وبها 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة.



وتجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في عدد 7 محافظات هي محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.