أخدها بالأحضان، عمرو دياب يوقف حفله الخاص بدبي للترحيب بنيللي كريم والسقا (فيديو)

18 حجم الخط

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًّا خاصًّا في دبي بحضور عدد من نجوم الفن.

حفل خاص لعمرو دياب في دبي

ورحب عمرو دياب خلال الحفل بالفنانة نيللي كريم وأحمد السقا قائلًا: "نيللي كريم أهي نجمتنا الكبيرة والنجم الكبير أحمد السقا".

وكان الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في دبي وسط حضور جماهيري كبير ليجدد نشاطه الفني.

وظهر الهضبة، بإطلالة جذابة مرتديًا سلسلة فرعونية “مفتاح الحياة” بالتزامن مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأعرب دياب عن سعادته البالغة بافتتاح المتحف المصري قائلًا: "بصفتي مغني مصري ببارك لمصر وبحب بلدي تاني وتالت وعاشر بهني مصر على افتتاح المتحف الكبير".

ومن ناحية أخرى، اقتربت أغنية “بابا” للنجم عمرو دياب من تحقيق 150 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك منذ طرحها ضمن ألبوم الهضبة الأخيرة “ابتدينا” والذي طرحه في شهر يوليو الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.