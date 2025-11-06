بعد تكريم ياسر جلال ومنذر رياحنة، الشاب مامي يحيي حفل ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

18 حجم الخط

أحيا مغني الراي الجزائري الشاب مامي، حفل ختام الدورة الـ13 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، وعدد من نجوم السينما الجزائرية والعربية.

وكرم المهرجان في الحفل الذي أقيم، مساء الأربعاء، بمدينة وهران في شمال غرب الجزائر الفنان المصري ياسر جلال، والممثل الأردني منذر رياحنة، وكذلك الممثل الجزائري سيد أحمد أقومي.

كما احتفى المهرجان بالموسيقي اللبناني، مارسيل خليفة، (ضيف شرف)، حفل الختام الذي ألقى كلمة قصيرة اختتمها بمطلع أغنيته الشهيرة "منتصب القامة أمشي" للشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز الفيلم العراقي (أناشيد آدم) للمخرج عدي رشيد، بجائزة "الوهر الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل فيما حصل الفيلم المصري (المستعمرة) للمخرج محمد رشاد على جائزة "الوهر الفضي" وذهبت جائزة "الوهر البرونزي" للفيلم الصومالي (سامية) من إخراج ياسمين شامديريلي.

ونالت الفلسطينية كلارا خوري، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (شكرا لأنك تحلم معنا) للمخرجة ليلى عباس، كما حصل التونسي محمد أمين على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (قنطرة) للمخرج وليد مطار.

وتوج الفيلم المصري (أبو زعبل 89) للمخرج بسام مرتضى، بجائزة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (بلياتشو غزة) للمخرج عبد الرحمن صباح.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز بالجائزة الفيلم السوري (اسمي أمل) من إخراج شيروان حاجي، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني (آخر واحد) للمخرج كريم الرحباني.

