ثقافة وفنون

20 عرضا تتنافس على جوائز الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن قائمة العروض المشاركة في دورته العاشرة المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، والمهرجان تقدم عروضه عبر 4 مسابقات مسرحية.

عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 

تضم مسابقة العروض الكبرى 5 عروضًا وهي: من إسبانيا عرض" Political Business"، ومن مصر عرض" الوحش" وتشارك إيطاليا بعرض "SCREEN"، وبولندا بعرض" Between Heaven and Earth"، وكوريا الجنوبية بعرض" Black Stain".

أما مسابقة مسرح الطفل والنشء فتضم 4 عروض هم:  من مصر مسرحية" الجميلة والوحش"، ومن وروسيا مسرحية" Beauty"، ومن تونس مسرحية "حماة الأرض"، والجزائر مسرحية" الفار الخياط"، وتشهد مسابقة المونودراما مشاركة 7 عروض هم: من كوريا الجنوبية مسرحية" Da Capo: From the Beginning"، والكويت مسرحية" المضحاكني"، ومن والسعودية مسرحية" مزاد عاطفي"، وقطر / تونس تشارك بمسرحية "ماسح الأحذية"، وإيطاليا تشارك بمسرحية "A Story for EURYDICE"، والإمارات مسرحية" الشمعة"، ومصر تشارك بمسرحية "موت مفاجئ".

بينما تضم مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية عروضًا من السعودية بعنوان الرجل الأخير، والأردن بمسرحية أنا والعذاب وهواك، وأرمينيا بمسرحية Risk،ومصر بمسرحية الأولاد الطيبون يستحقون العطف.

