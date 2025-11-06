بعد ظهوره في افتتاح المتحف المصري الكبير.. المنشد إيهاب يونس يطالب بعودته إلى الإذاعة

18 حجم الخط

جاء ظهور المنشد إيهاب يونس في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على نحو مفاجئ ومثير للجدل؛ ليس لكونه كفيفًا، ولكن لأنه موقوف إذاعيًّا منذ عدة سنوات. ويعاني “يونس” من قرار مجهول بحجب صوته عن إذاعة القرآن الكريم منذ عام 2019.

المنشد إيهاب يونس في إحدى حفلات ساقية الصاوي، فيتو

وبحسب تصريحات خاصة لـ"فيتو"..أفاد “يونس” بأنه تم اعتماده إذاعيًّا في عام 2008، وخرج صوته للهواء في 2018، ولكن سرعان ما تم إيقافه في 2019 بقرار وصفه بـ"المفاجئ والمباغت"، مؤكدا أنه طرق جميع الأبواب من أجل عودته للإذاعة مرة أخرى دون جدوى.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. تصاعدت المطالب، بعضها موجه إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، والبعض الآخر لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري؛ من أجل التدخل لرفع الإيقاف الممتد وغير المبرر على حد قول “يونس” وإعادته إلى الإذاعة مرة أخرى، وتضامن نشطاء الفضاء الإلكتروني مع هذه المطالب؛ خاصة بعد ظهوره اللافت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

“يونس” الذي تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف 2006 ينشط محليًّا وخارجيًّا في حفلات الإنشاد الديني، ويحظى بكاريزما خاصة وحضور طاغٍ متحديا بهما إعاقته البصرية، وينضم إلى جيل متميز من المبتهلين المكفوفين المؤثرين مثل: الشيخ محمد الفيومي والشيخ محمد عمران.

