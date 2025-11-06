مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. قائمة أفلام الدورة 46

18 حجم الخط

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي، حيث من المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة يوم 12 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 21 من الشهر نفسه.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويضم برنامج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام باقة مميزة من الأعمال سواء المشاركة بمسابقات المهرجان أو البرامج خارج المسابقة، ونرصد قائمة أفلام الدورة السادسة والأربعين كالتالي:

أفلام مسابقات مهرجان القاهرة السينمائي

المسابقة الدولية

وتضم المسابقة الدولية 12 فيلمًا حتى الآن، هي:

• اغتراب | مهدي هميلي | تونس، لوكسمبورج، فرنسا، قطر، السعودية | 120 د | 2025

• الأشياء التي تقتلها | علي رضا خاتمي | تركيا، كندا، فرنسا، بولندا | 113 د | 2025

• ترميم | جابرييل أوربونايت | ليتوانيا، لاتفيا، بلجيكا | 90 د | 2025

• ثريا، حبي | نيكولا خوري | لبنان، قطر | 81 د | 2025

• الركض الصامت | مارتا بيرجمان | بلجيكا، كندا | 94 د | 2025

• زنقة مالقة | مريم توزاني | المغرب، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا | 116 د | 2025

• صفصافة | بيتر سانت | مالطا | 99 د | 2025

• كان يا ما كان في غزة | طرزان وعرب ناصر | فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، الأردن | 87 د | 2025

• ليس للموت وجود | فيليكس دوفور-لاباريير | كندا | 75 د | 2025

• مدينة الرمال | مهدي حسن | بنغلاديش | 99 د | 2025

• ضايل عِنا عرض | مي سعد وأحمد الدنف | مصر | 74 د | 2025

• اليعسوب | بول أندرو ويليامز | المملكة المتحدة | 98 د | 2025

مسابقة آفاق السينما العربية

ويضم برنامج مسابقة آفاق السينما العربية 9 أفلام حتى الآن، هي:

• بنات الباشا | محمد العدل | مصر | 2025 | 98 د

• الجولة 13 | محمد علي النهدي | تونس | 2025 | 89 د

• عزة | ستيفاني بروكهاوس | ألمانيا | 2025 | 89 د

• فلانة | زهراء غندور | العراق، فرنسا، قطر | 2025 | 85 د

• كوندافا | علي بنجلون | المغرب | 2025 | 96 د

• كلب ساكن | سارة فرنسيس | لبنان | 2025 | 92 د

• شكوى رقم 713317 | ياسر شفيعي | مصر | 2025 | 76د

• كأن لم تكن | سارة عبيدي | تونس | 2025 | 89 د

• ضد السينما | علي سعيد | السعودية | 2025 |

مسابقة الأفلام القصيرة

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 19 فيلمًا حتى الآن، هي:

• الراحلون | جونينج كونج | الصين | روائي | 2025

• سبات النخيل | ماجد الرميحي | قطر، الكويت | وثائقي | 18 د

• موت سمكة | إيفا لوسبارونيان | فرنسا | تحريك | 14 د

• كيف حالك كايلي | بيبي جينسبرج | فرنسا، الولايات المتحدة | روائي | 19 د

• قلب أزرق | صامويل سوفرين | هايتي | روائي | 15 د

• بايسانوس | أندريس خميس جياكومان، فرانسيسكا خميس جياكومان | تشيلي، فلسطين، إسبانيا | وثائقي | 13 د

• تيتا وتيتا | لين الصفح | لبنان | وثائقي | 30 د

• الحصاد الأخير | نونو بوافنتورا ميراندا | الرأس الأخضر | روائي | 22 د

• العصافير لا تهاجر | رامي الجربوعي | تونس، قطر، ألمانيا | تحريك | 24 د

• أنا، من حادث أو من الحب | خليل تشرتي | فرنسا، سوريا | روائي

• ذكرى | بيير-لويس جوبير | فرنسا، المغرب | دوكيودراما

• إيمان | أمير يوسف | مصر، فرنسا | وثائقي

• آخر المعجزات | عبد الوهاب شوقي | مصر، ألمانيا، السودان | روائي | 20 د

• شوارع القاهرة | عبد الله الطايع | فرنسا | دوكيودراما، تجريبي | 19 د

• رقبة مستقيمة جدًا | نيو سورا | اليابان | روائي | 10 د

• المجهول | أبانوب نبيل | مصر | روائي

• أزهار داريا الليلية | مريم تفكروي | إيران، المملكة المتحدة، فرنسا | تجريبي | 16 د

• في البداية تحمرّ الوجنتان ثم نعتاد | مريم الفرجاني | تونس، إيطاليا | روائي | 15 د

• لقطة النافذة | حسين جليلوند | سويسرا

مسابقة أسبوع النقاد

وتضم مسابقة أسبوع النقاد 8 أفلام، هي:

• الأشقاء | جريتا سكارانو | إيطاليا | 2025 | 96 د

• أوديسا البهجة | زجيم تيرزيقي | كوسوفو، فرنسا | 2025 | 99 د

• أرض القصب | سفين بريسر | هولندا، بلجيكا | 2025 | 111 د

• في منزل أهلي | تيم إلريش | ألمانيا | 2025 | 95 د

• دو يو لاف مي | لانا ظاهر | فرنسا، لبنان، ألمانيا، قطر | 2025 | 75 د

• ذلك الصيف في باريس | فالنتين كاديك | فرنسا | 2025 | 75 د

• حبيبي حسين | أليكس بكري | فلسطين، ألمانيا، السعودية، السويد | 2025 | 96 د

• عالم النبات | جينج يي | الصين | 2025 | 96 د

القسم الرسمي - خارج المسابقة

ويضم برنامج القسم الرسمي - خارج المسابقة 11 فيلمًا، هي:

• امرأة وطفل | سعيد روستايي | إيران | 2025 | 135 د

• فرانز | أجنيسكا هولاند | التشيك، ألمانيا، بولندا | 2025 | 86 د

• كونتيننتال 25| رادو جود | رومانيا | 2025 | 109 د

• قضية 137| دومينيك مول | فرنسا |2025 | 109 د

• مايسترو التنس | أندريا دي ستيفانو | إيطاليا | 2025 | 125 د

• ماذا تقول لك الطبيعة | هونغ سانغ-سو | كوريا الجنوبية | 2025 | 108 د

• المسار الأزرق | جابرييل ماسكارو | البرازيل، المكسيك، تشيلي، هولندا | 2025 | 86 د

• مرايا 3| كريستيان بيتزولد | ألمانيا | 2025 | 86 د

• صديق صامت | إلديكو إينييدي | ألمانيا، المجر، فرنسا | 2025 | 147 د

• صوت هند رجب | كوثر بن هنية | تونس، فرنسا | 2025 | 89 د

• عظة إلى الفراغ | هلال بيداروف | أذربيجان، المكسيك، تركيا | 2025 | 112 د

برنامج البانوراما الدولية

ويضم برنامج البانوراما الدولية 13 فيلمًا حتى الآن، هي:

• ذاكرة الفراشات | تاتيانا فوينتس سادوسكي | بيرو، البرتغال | 2025 | 77 د

• رسائل من شارع وولف | أرجون تلوار | بولندا، ألمانيا | 2025 | 98 د

• الرسالة | إيفان فوند | الأرجنتين، إسبانيا، أوروغواي | 2025 | 91 د

• سولوماما | يانيكه أسكيفولد | النرويج، لاتفيا، ليتوانيا، الدنمارك، فنلندا | 2025 | 99 د

• الشهادة | بيكاس ميشرا | الهند | 2025 | 118 د

• القلب عضلة | عمران حمدلاي | جنوب أفريقيا، السعودية | 2025 | 87 د

• ذروة كل شيء | آن إيموند | كندا | 2025 | 97 د

• فيومي أو مورتي! | إيجور بيزينوفيتش | كرواتيا، إيطاليا، سلوفينيا | 2025 | 112 د

• ما تعرفه مارييل | فريدريك هامبالك | ألمانيا | 2025 | 86 د

• موارد بشرية | ناوابول ثامرنجراتناريت | تايلاند | 2025 | 122 د

• نواه | علي تميم | ألمانيا | 2025 | 80 د

• نعيش هنا | جانانا كورماشيفا | كازاخستان | 2025 | 80 د

• ناكرو الجميل | أولمو أوميرزو | التشيك، سلوفينيا، بولندا، سلوفاكيا، كرواتيا، فرنسا | 2025 | 110 د

برنامج العروض الخاصة

ويضم برنامج أفلام العروض الخاصة 13 فيلمًا حتى الآن، هي:

• أمهات صغيرات | جان-بيير ولوك داردين | بلجيكا، فرنسا | 2025 | 104 د

• أوديسة الهندباء | موموكو سيتو | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 76 د

• إيماجو | ديني عمر بيتساييف | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 109 د

• بند عمل | باولا دورينوفا | سلوفاكيا، التشيك، ألمانيا | 2025 | 69 د

• تمرد صامت | ماري-إلسا سكوالدو | سويسرا، بلجيكا، فرنسا | 2025 | 96 د

• الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 2025 | 79 د

• دوار كيم نوفاك | ألكسندر أو. فيليب | الولايات المتحدة | 2025 | 77 د

• روزمد | إيريك لين | الولايات المتحدة | 2025 | 97 د

• شوبان، سوناتا في باريس | ميكال كفيتشنسكي | بولندا | 2025 | 133 د

• طفل الأم | يوهانا مودر | النمسا، سويسرا، ألمانيا | 2025 | 108 د

• مثلث الحب | آلاء محمود | مصر | 2025 | 84 د

• من لا يزال حيًا | نيكولا واديموف | فرنسا، سويسرا، فلسطين | 2025 | 113 د

• العودة إلى الديار | نيرَج جايوان | الهند | 2025 | 118 د

برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة

• إسكندرية كمان وكمان | يوسف شاهين | مصر | 1989 | 105 د

• قصر الشوق | حسن الإمام | جمهورية مصر العربية |1967| 130 د

• بين القصرين | حسن الإمام | جمهورية مصر العربية | 1964| 135 د

• شيء من الخوف | حسين كمال | جمهورية مصر العربية | 1969 | 120 د

• القاهرة ٣٠ | صلاح أبو سيف | جمهورية مصر العربية |1966| 130 د

• الزوجة الثانية | صلاح أبو سيف | جمهورية مصر العربية | 1967| 112 د

• الحرام | هنري بركات | جمهورية مصر العربية |1965| 105 د

• السمان والخريف | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية |1967| 129 د

• الشحات | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية |1973| 138 د

• السراب | أنور الشناوي | جمهورية مصر العربية |1970| ١٣٠ د

• المستحيل | حسين كمال | جمهورية مصر العربية | 1965 | 110 د

• المهاجر | يوسف شاهين| مصر |1994| 124 د

• زوجتي والكلب | سعيد مرزوق | جمهورية مصر العربية | 1971| 95 د

• غروب وشروق | كمال الشيخ | جمهورية مصر العربية |1970| 125 د

• قنديل أم هاشم | كمال عطية | جمهورية مصر العربية |1968 | 105 د

• جريمة في الحي الهادئ | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية | 1967| 95 د

• الرجل الذي فقد ظله | كمال الشيخ | جمهورية مصر العربية | 1968| 130 د

• امرأة في الطريق | عز الدين ذو الفقار | جمهورية مصر العربية | 1958| 115 د

• الناس والنيل | يوسف شاهين | جمهورية مصر العربية | 1972 | 105 د

• خان الخليلي | عاطف سالم | جمهورية مصر العربية | 1966| 115 د

• ليل وقضبان | أشرف فهمي | جمهورية مصر العربية | 1973 | 100 د

• القتلة | أشرف فهمي | جمهورية مصر العربية |1971 | 80 د

• مراتي مدير عام | فطين عبد الوهاب | جمهورية مصر العربية | 1966| 110 د

• الطريق | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية | 1964| 105 د

برنامج كلاسيكيات القاهرة

كما كشف المهرجان عن أفلام برنامج كلاسيكيات القاهرة، وضم 5 أفلام، هي:

• سعيد أفندي | كاميران حسني | العراق | 1956 | 91 د

• أنا الذي أحببتك | ديان كوريس| فرنسا | 2025 | 118 د

• المواطن | سام قاضي | الولايات المتحدة | 2012 | 99 د

• أفلام ديفيد لينش القصيرة | ديفيد لينش | الولايات المتحدة | 2002 | 97 د

• الرجل الفيل | ديفيد لينش | الولايات المتحدة | 1980 | 124 د

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

