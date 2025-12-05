فتحي قنديل اكتساح، نتيجة الحصر العددي لانتخابات الإعادة في "نجع حمادي ودشنا والوقف"

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة قنا، والتي تضم مراكز “نجع حمادي ودشنا والوقف”، نتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين.

وأشارت إلى أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة بلغ 740,552 ناخبًا، ومن أدلوا بأصواتهم 111,660 منها 107,548 صوتًا صحيحًا، 4,112 صوتًا باطلًا.

وجاءت نتائج الحصر العددي لأصوات المرشحين كالتالي:

حمد أبو الطيب أحمد فخري أحمد قنديل (فتحي قنديل): 56,817

خالد محمد عبد الفتاح خلف الله (خالد خلف الله): 28,721

عبد النبي محمد عبد النبي السمان (هشام الشعيني): 24,107

محمود السيد محمد المنوفي علي (محمود المنوفي): 20,290

عبد الباسط عبد النبي محمود عبد الله (عبد الباسط عبد النبي): 17,117

محمد كمال محمود مرسي (محمد كمال موسى): 16,091

محمد علي محمد علي (اللواء محمد ماهر عوض): 11,108

سيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد (سيد أبو زيد): 11,506

وليد أحمد مختار عثمان: 10,867

أحمد عبد الوهاب فهيم السمان (أحمد عبد الوهاب السنبسي): 9,712

نبيل بخيت محمد سيد (نبيل بخيت): 8,099

خالد حمادة قاسم محمد الشاذلي (خالد الشاذلي): 8,204

محمد جاب الله عبد العزيز محمد (محمد جاب الله): 8,197

عادل محمد أبو العذب عثمان (عادل أبو العذب): 7,701

محمد عبد القوي عبد العال حسن (د. محمد عبد القوي): 5,763

محمد عبد البصير أحمد عبد الكريم (محمد عبد البصير): 5,463

محمد الزنباعي عباس زنباعي عبد الله: 5,433

أحمد سيد مصطفى سليمان (المهندس أحمد الأقرع): 5,198

رائف محمد عبد الفتاح أمين: 5,976

سعيدة محمد عبد الباسط حفني (سعيدة الهمامية): 2,475

طلعت وهيب قديس طنيوس: 2,557

حمدي حفظي علي حميد (حمدي حفظي علي): 2,719

محمد زكي أحمد عبد الرحيم (محمد العمدة): 2,307

أشرف سرياقس أندراوس غطاس (أشرف سركيس): 2,135

سالم عبد الرافع صادق محمد (العمدة سالم): 1,580

سعد إبراهيم أحمد محمد (سعد الصغير): 1,830

عمرو أحمد محمود حسين (عمرو قنديل): 1,670

ترادي عباس كامل قمصان: 1,463

علاء عبد الرسول محمد خليل (علاء خليل): 4,728

الحساني أبو المجد أحمد محمود (الحساني أبو المجد): 4,385

محمد عبد الغني أحمد حسين (محمد عبد الغني أحمد): 3,830

أيمن عمر عبد الوهاب عمر (أيمن أبو ليلة): 3,713

عوني أسعد السيد عبد العال (عوني عربود): 3,101

إسماعيل علي إسماعيل علي (إسماعيل علي إسماعيل): 3,387

هاشم مكي فداوي مكي (هشام البطحي): 4,096

نبيل بخيت محمد سيد (نبيل بخيت): 8,099

حسين فايز أبو الوفا محمد: 8,275

ياسر سيد حسنين عثمان: 1,025

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية على مستوى المحافظة بلغ 2 مليون و215 ألفًا و436 ناخبًا وناخبة موزعين على 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية على مستوى المحافظة لاختيار 9 مرشحين بالنظام الفردي من بين 129 مرشحًا بدوائر المحافظة الأربعة.

وتجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في عدد 7 محافظات هي محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

