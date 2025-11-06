مخرجة شهيرة، من هي ميرا ناير والدة عمدة نيويورك الجديد؟

18 حجم الخط

بينما يحتفل الكثيرون بفوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، كأول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة، تتجه الأنظار أيضا إلى عائلته التي لعبت دورا محوريا في تشكيل وعيه، وعلى رأسها والدته، المخرجة والكاتبة ميرا ناير.

من هي ميرا ناير والدة زهران ممداني؟

ميرا ناير من مواليد 15 أكتوبر عام 1957 بمدينة بوبانيشوار بولاية أوريسا في الهند، ولقد تلقت تعليمها في جامعة دلهي ثم التحقت بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

بدأت رحلتها مع الفن من بوابة التمثيل، قبل أن تتحول إلى الإخراج لتصبح واحدة من أهم المخرجات، ولقد بدأت مسيرتها بإخراج عدد من الأفلام الوثائقية التي حازت على جوائز دولية، من بينها So Far From India وIndia Cabaret، قبل أن تحقق انطلاقتها الكبرى بفيلمها الروائي الأول “سلام بومباي” عام 1988، والذي رشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وحصد جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل فيلم روائي أول في مهرجان كان السينمائي، وجائزة الجمهور إلى جانب أكثر من 25 جائزة دولية أخرى.

واصلت ميرا ناير نجاحاتها بفيلمها الشهير “Mississippi Masala”، الذي تناول قصة حب بين أشخاص من جنسيات مختلفة، وهو من بطولة دينزل واشنطن وساريتا تشودري، وحصد على جوائز من مهرجان فينيسيا السينمائي.

كما قدمت أفلامًا متنوعة مثل The Perez Family عن عائلة كوبية منفية في ميامي، وKama Sutra: A Tale of Love الذي أثار جدلًا واسعًا بجرأته البصرية والفكرية، وفيلم My Own Country، الذي حاز على جائزة NAACP كأفضل فيلم روائي.

وفي عام 2001، أبهرت ميرا العالم بفيلمها الأشهر “Monsoon Wedding”، وفاز بالأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، ورشح لجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي.

فضلا عن تقديمها فيلم بعنوان Hysterical Blindness من إنتاج HBO وكان من بطولة أوما ثورمان وجينا رولاندز، وحقق أعلى نسب مشاهدة وقت عرضه، ونالت عنه ثورمان جائزة جولدن جلوب، فيما حصد العمل ثلاث جوائز إيمي.

وبعد أحداث 11 سبتمبر، شاركت ميرا في مشروع عالمي بعنوان 11.09.01، وقدمت من خلاله قصة حقيقية عن أسرة مسلمة في كوينز فقدت ابنها في الحادث وتعرضت لحملة تشويه إعلامية، وفي عام 2004، أخرجت فيلم Vanity Fair المأخوذ عن رواية الكاتب ويليام ميكبيس ثاكري، من بطولة ريز ويذرسبون.

وواصلت أعمالها الناجحة وكان آخر أعمالها كمخرجة المسلسل التليفزيوني National Treasure: Edge of History الذي تم إنتاجه عام 2022.

