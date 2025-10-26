سفير اليابان يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة مجدي لاشين وعدد من قيادات ماسبيرو.

زار الضيف الياباني استديو وقاعة نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين في ماسبيرو. وأشاد بالعلاقات المصرية اليابانية التي تجاوزت السبعين عام.

كما أشاد بنماذج التعاون المصري الياباني من دار الأوبرا إلي مستشفي أبو الريش ومتحف الحضارة، وقال: إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو قد شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي.

ومن جانبه أشاد المسلماني بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعا لبحث التعاون المصري الياباني في المجال الإعلامي.

أهدي المسلماني سفير اليابان نسخة من أغاني أم كلثوم التي أنتجتها الهيئة. وقد حل السفير الياباني ضيفًا علي برنامج العالم غدًا على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.