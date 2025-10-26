الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سفير اليابان يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالتعاون في تأسيس المتحف الكبير

أحمد المسلماني وفوميو
أحمد المسلماني وفوميو إيواي، فيتو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة مجدي لاشين وعدد من قيادات ماسبيرو.

زار الضيف الياباني استديو وقاعة نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين في ماسبيرو. وأشاد بالعلاقات المصرية اليابانية التي تجاوزت السبعين عام. 

كما أشاد بنماذج التعاون المصري الياباني من دار الأوبرا إلي مستشفي أبو الريش ومتحف الحضارة، وقال: إن العلاقات بين القاهرة وطوكيو قد شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي.

ومن جانبه أشاد المسلماني بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعا لبحث التعاون المصري الياباني في المجال الإعلامي.

أهدي المسلماني سفير اليابان نسخة من أغاني أم كلثوم التي أنتجتها الهيئة. وقد حل السفير الياباني ضيفًا علي برنامج العالم غدًا على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام السفير الياباني في القاهرة فوميو إيواي استديو وقاعة نجيب محفوظ ماسبيرو العلاقات المصرية اليابانية

مواد متعلقة

المسلماني: فرق عمل عابرة للقطاعات لتوحيد رؤية ماسبيرو وتعزيز قدرته على المنافسة

أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية