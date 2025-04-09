أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انهيار منزل مكون من 4 طوابق على سكانه في أسيوط والبحث عن ناجين

انهار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق بمدينة أسيوط على السكان وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط للبحث عن ناجين أو استخراج ضحايا من أسفل أنقاض الانهيار.

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو بعد الحديث عن توقيع اللاعب إلى النادي الأهلي.

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

تمكنت قوات مباحث الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من رصد 10 من المخالفات ارتكبها قاتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في جبال 15 مايو، عقب ارتكابه جريمته وسرقة سيارة المجني عليه والهروب بها.

غلق مطعم شهير بمصر الجديدة بعد حملة مفاجئة من مسؤولي الحي (صور)

أغلقت الأجهزة التنفيذية لحي مصر الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الوهاب، مطعم كرم الشام بشارع إبراهيم اللقاني بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

لو اتكلمت هقعدهم في بيوتهم، والد زيزو يفتح النار على مسؤولي الزمالك

هاجم مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قائلًا: “مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي”.

امتدت إلى طابقين، حريق هائل داخل مستشفى السلامة بمدينة المنيا (صور)

اندلع حريق في مستشفى السلامة بمدينة المنيا، حيث تعمل قوات الحماية المدنية على إخماده.

بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية لحي مصر الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الوهاب رئيس حي مصر الجديدة حملة مكبرة على شارع إبراهيم اللقاني وشارع الأهرام وشارع شريف.

تحول إلى كوم رماد في ثانية، اللقطات الأولى لانهيار عقار مأهول بالسكان في أسيوط (فيديو وصور)

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط من جهودها للبحث عن ناجين أو استخراج ضحايا من أسفل انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي شرق بشارع خديجة يوسف.

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

حرص الأمن المغربي على إبقاء لاعبي بيراميدز في الملعب الشرفي بمدينة مكناس لأكثر من ساعة بعد نهاية لقائه والجيش الملكي كإجراء أمني لحماية اللاعبين.

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

علق مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، على تجميد نجله واستبعاده من مباراة بطل جنوب إفريقيا ردًّا على توقيعه للأهلي في مارس الماضي.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر، الصعيد يتجاوز الـ 40 رغم الانخفاض

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية حار على الجنوب والجنوب، معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حريق هائل في عقار بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

شهدت منطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية، حريق هائل في أحد المباني بشارع محمد أبو الفتوح المعروف بشارع "الريادة" بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

خبطتين في الراس توجع، الغندور يكشف عن نجم زملكاوي آخر في طريقه للأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت تكثيف المفاوضات بين بعض المقربين من إدارة النادي الأهلي مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ووكيله.

ترامب يعلن تخفيض نفقات الميزانية تريليون دولار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعتزم تقليص نفقات الميزانية بمقدار أكثر من تريليون دولار.

أحمد السعدني: لو ابني ترك الجامعة هكسر دماغه ويسرا اللوزي تكشف مشكلتها في التعليم (فيديو)

قالت الفنانة يسرا اللوزي: "كنت علمي رياضة في الثانوية العامة، وقبل ما أدخل الجامعة كانت عندي مشكلة إني مش عارفة عايزة إيه".

النفط يخسر 4% بعد دخول رسوم ترامب على الصين حيز التنفيذ

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات بزيادة الإمدادات.

ناجية من عقار أسيوط المنهار تروي كواليس الليلة المشئومة وهروبها قبل سقوطه (فيديو وصور)

قالت إحدى الناجيات من انهيار عقار أسيوط إن العقار وقع على رؤوس 6 أشخاص من سكان العقار بعدما انصرف باقي سكان المنزل من المنزل بعد ودور قرار أمس بإخلائه خوفًا من الانهيار.

قبل مفاوضات السبت، إيران تحذر أمريكا من القيام بأي عمل عسكري

قبل بدء المحادثات بين واشنطن، وطهران والمقرر عقدها فى سلطنة عمان، السبت المقبل، حذرت إيران من التكاليف الباهظة التي ستتحملها الولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذا الصراع سيكلّف واشنطن تريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

سامح حسين يعلق على أزمة تأجيل العرض الخاص لـ"استنساخ" ويوجه رسالة إلى منتقدي تصريح الإجازات

احتفل الفنان سامح حسين مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد استنساخ داخل أحد المولات الكبرى بمنطقة التجمع، وذلك بعد تأجيله أول أمس الإثنين بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه تفاجأ بالأمر وأن هناك سوء تفاهم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بأبطال أوروبا والكونفدرالية

تجري مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ على 57 دولة

دخلت الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ على الدول التي سجلت معها السلطات الأمريكية أكبر العجوزات التجارية.

مصطفى الفقي يكشف حجم استفادة ماكرون من زيارته لمصر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو يرى أن المناخ الآن هو الأفضل لتحقيق أكبر المكاسب.

تسجيل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور "H5N1" فى المكسيك

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1)، لتصبح أول حالة وفاة بشرية مسجلة في البلاد بسبب هذا المرض.

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

كشف محمود عبد ربه، محامي المتهمة "ص أ.خ" الأم التي ألقت بأطفالها من أعلى كوبري مشاة العامرية، تفاصيل حالة موكلته وظروف وملابسات الواقعة، والتي قيدت تحت رقم 3344 لسنة 2025 جنح عامرية ثان.

ترامب: سنعلن قريبا رسوما جمركية على واردات الأدوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا رسومًا جمركية "كبيرة" على واردات الأدوية.

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى أثينا

أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا، وهما MS747 وMS749 وكذلك الرحلتين المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750، وذلك نظرًا إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وذلك بعد التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار.

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

ذكرت سلطات جمهورية الدومينيكان أن 60 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 160 آخرين في حادث انهيار سقف ملهى ليلي بالعاصمة سانتو دومينجو مساء الثلاثاء.

إن عادوا عدنا، رسوم كندا على أمريكا تدخل حيز التنفيذ اليوم

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 9 أبريل، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، وذلك ردًّا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.

بدون زيزو، الزمالك يبحث عن الصعود للمربع الذهبي من بوابة ستيلينبوش بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

دولة إسلامية ترحب باستقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، في بيان اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتًا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة.

زلزال قوي يضرب تايوان واهتزاز المباني بالعاصمة تايبيه

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات شمال شرق تايوان اليوم الأربعاء، مسببًا اهتزازات قوية في أنحاء تايبيه، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

اليوم، تعديل تشغيل المترو بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل خريطة تشغيل القطارات اليوم للتيسير على جمهور نادي الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

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