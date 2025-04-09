أحمد السعدني: لو ابني ترك الجامعة هكسر دماغه ويسرا اللوزي تكشف مشكلتها في التعليم (فيديو)

قالت الفنانة يسرا اللوزي: "كنت علمي رياضة في الثانوية العامة، وقبل ما أدخل الجامعة كانت عندي مشكلة إني مش عارفة عايزة إيه".

رغبة يسرا اللوزي قبل الالتحاق بالجامعة

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "ما كنتش عايزة أدخل كلية الهندسة، لإني لا أحب أكون مهندسة، ولما دخلت الجامعة لقيت نفسي تايهة".

مشكلة يسرا اللوزي خلال فترة الجامعة

وأضافت يسرا اللوزي: "دخلت كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية كنت تايهة ومش عارفة أنا عايزة إيه ورايحة فين، ولو كان عندي الفترة اللي اكتشف نفسي فيها كنت رُحت كلية تانية ودراسة أخرى".

أحمد السعدني وموقفه من ترك نجله الدراسة بالجامعة

من جانبه علق الفنان أحمد السعدني: "لو ابني قال لي هسيب الجامعة هكسر دماغه، لكن أنا موافق يسرا اللوزي إن الواحد يبقى عايز إيه".

وتابع: "قعدت 4 سنين في كلية التجارة ودخلت في دراسة مش عايزها ولا لها علاقة بهوايتي وبالتالي كانت الدراسة مضيعة وقت ووالدي العمدة صلاح السعدني كان ديمقراطي معانا ولو قلت له مش عايز أكمل ما كانش هيمانع ما دام فيه منطق وفكرة ورؤية صح عندي لمستقبلي".

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