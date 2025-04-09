والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

علق مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، على تجميد نجله واستبعاده من مباراة بطل جنوب إفريقيا ردًّا على توقيعه للأهلي في مارس الماضي.

وقال:"عادي وبراحتهم ينزلوا يلعبوا وميدو ينزل يلعب بكرة مكان ابني لأنه هو السبب في تطفيشه وحاليًّا هو اللي بيدير النادي مش حسين لبيب".

إبني مش هينتحر عشان استبعدوه

وأضاف مصطفى زيزو في تصريحات تليفزيونية: "ابني مش هينتحر أو هيموت بسبب تجميده في الزمالك، ابني محتاج يريح أعصابه واسألوا شيكابالا لأن ابني طلب منه يتواصل مع مجلس الزمالك الشهور الماضية من أجل تجديد عقده".

اللعب في الأهلي مش حرام

وتابع والد زيزو: "ما دام مش عاوزين يجددوا لابني ولا عاوزين يقدروه كنجم زملكاوي وحقق بطولات مع الفريق، يطلعوا يواجهوني في الإعلام ويقولوا كده واللعب في الأهلي مش حرام وأنا مش مطلوب مني أقول أنا وقعت على عقد أو اتفاقية مع الأهلي أو أي نادٍ، أنا حر لأننا انتظرنا مجلس حسين لبيب كتير ومعملش حاجة وأنا مش هبوس على ايديهم عشان يتعاملوا بشفافية في ملف تجديد ابني".

مجلس الزمالك فيه ناس محترمة

وأكمل والد زيزو: "مجلس الزمالك فيه شخصيات محترمة مثل هاني بيرزي وعمرو أدهم وحسين السيد لكنهم مش أصحاب القرار وتم إبعادهم عن ملف زيزو لأنهم رفضوا تسليمه للجماهير".

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