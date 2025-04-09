دولة إسلامية ترحب باستقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، في بيان اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لأن تستقبل مؤقتًا فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة.



وجاء تصريح سوبيانتو في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

ونقلت رويترز عن برابو قوله إنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعًا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا.

وأضاف: "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى".

وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تمامًا من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنًا لعودتهم.

وتابع أن إندونيسيا ترغب في تعزيز دورها في السعي لإيجاد حل للصراع في غزة.

كما نقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء عن سوبيانتو قوله: "الشرط الأول هو أن يوافق جميع الأطراف على هذا. ثانيًا، سيكونون موجودين هنا مؤقتًا حتى يتعافوا، وبعد استعادة عافيتهم، وتسمح الظروف في غزة، عليهم العودة إلى مناطقهم".

وأبرز: "أعتقد أن هذا هو موقف الحكومة الإندونيسية.. لذلك، عليَّ التشاور مع قادة المنطقة".

وتدعم جاكرتا حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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