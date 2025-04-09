خبطتين في الراس توجع، الغندور يكشف عن نجم زملكاوي آخر في طريقه للأهلي

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت تكثيف المفاوضات بين بعض المقربين من إدارة النادي الأهلي مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ووكيله.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي فتح كلام مع الونش بعد تواصل وسيط من طرف اللاعب مع أحد المسؤولين في الأهلي في فبراير الماضي".

الونش منفتح على الانتقال للأهلي

وأضاف: "الوسيط أكد لمسؤول الأهلي أن اللاعب منفتح على الانتقال للأهلي وهو ما قُبل بالترحاب من جانب مسؤولي الأهلي ولكن تم تجميد الملف ولم يتخذ الأهلي أي خطوات تفاوضية مع اللاعب".

الونش بقميص الأهلي

واختتم: "خلال الساعات القليلة الماضية، في كلام على دخول الأهلي في مفاوضات كبيرة مع اللاعب ولو إدارة الزمالك لم تتحرك من الوارد ان نرى الونش بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية".

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