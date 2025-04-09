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رياضة

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حرص الأمن المغربي على إبقاء لاعبي بيراميدز في الملعب الشرفي بمدينة مكناس لأكثر من ساعة بعد نهاية لقائه والجيش الملكي كإجراء أمني لحماية اللاعبين.

 

لاعبو بيراميدز يتعرضون لمقذوفات نارية

وتعرض لاعبو وبعثة نادي بيراميدز لاستفزازات وضرب ألعاب نارية ومقذوفات نارية وزجاجات المياه لحظة دخول الفريق لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لمباراة الجيش الملكي.

واضطر لاعبو بيراميدز للخروج أكثر من مرة خارج الملعب في ظل خروج الجماهير الكبير عن النص، وتعرض أكثر من لاعب من بينهم مهند لاشين للإصابة جراء مقذوف ناري سقط داخل الملعب.

وأثبتت بعثة بيراميدز ما تعرض له الفريق مع مسئولي الكاف والأمن مع تقديم شكوى رسمية فيما حدث وتعرض اللاعبين للإصابات بعد الاعتداء عليهم بالألعاب النارية.

 

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف الفحلي هدف الجيش الملكي الأول في الدقيقة 8، وأضاف جويل بيه الهدف الثاني في الدقيقة 82. 

وسجل فيستون مايلي هدفًا لصالح بيراميدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.  

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