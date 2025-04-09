امتدت إلى طابقين، حريق هائل داخل مستشفى السلامة بمدينة المنيا (صور)

اندلع حريق قبل قليل في مستشفى السلامة بمدينة المنيا، حيث تعمل قوات الحماية المدنية على إخماده.

حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق بالطابق الرابع والخامس داخل المستشفى المجاور للكوبري العلوي.

حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو

وفور تلقي البلاغ، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تسعى للسيطرة على النيران.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات.

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