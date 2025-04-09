الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

امتدت إلى طابقين، حريق هائل داخل مستشفى السلامة بمدينة المنيا (صور)

حريق مستشفى السلام
حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو

اندلع حريق قبل قليل في مستشفى السلامة بمدينة المنيا، حيث تعمل قوات الحماية المدنية على إخماده.

حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو 
حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو 

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق بالطابق الرابع والخامس داخل المستشفى المجاور للكوبري العلوي.

حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو 
حريق مستشفى السلام بمدينة المنيا، فيتو 

وفور تلقي البلاغ، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تسعى للسيطرة على النيران.

 

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى السلام بالمنيا مستشفى السلام السلام بالمنيا مستشفى السلام بمدينة المنيا حريق المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

اكبرهم 77عاما، نجاح 6 مناظير مرارية لـ 3 مسنين في مستشفى ملوي التخصصي

انتشال جثمان شاب سقط في بئر بعمق 6 أمتار في المنيا

16 سنة ساكنة بالإيجار، محافظ المنيا يمنح سيدة شقة والأخيرة تنهار من البكاء فرحًا

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب

محافظ المنيا يوجه باستمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق

تفاصيل جديدة حول واقعة سقوط شاب في بئر المنيا

شاب يسقط في بئر بعمق 30 مترًا في المنيا

مصرع وإصابة 27 شخصا في حوادث منفصلة بالمنيا

الأكثر قراءة

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

غلق وتشميع مطعم شهير بمصر الجديدة بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله (صور)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

خبطتين في الراس توجع، الغندور يكشف عن نجم زملكاوي آخر في طريقه للأهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية