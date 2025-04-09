الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر، الصعيد يتجاوز الـ 40 رغم الانخفاض

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم الأربعاء، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية حار على الجنوب والجنوب، معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا وموعد انكسار الموجة الحارة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   15  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  14 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 41

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