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رياضة

بدون زيزو، الزمالك يبحث عن الصعود للمربع الذهبي من بوابة ستيلينبوش بالكونفدرالية

الزمالك وستيلينبوش
الزمالك وستيلينبوش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 8 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز على ستيلينبوش بأي النتيجة للصعود للمربع الذهبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مستغلا عامل الأرض والجمهور. 

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب أفريقي 

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12 

2- الجونة 4 نقاط 

3- مودرن سبورت 4 نقاط 

4- الزمالك نقطتين 

5- سموحة بدون نقاط 

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