حريق هائل في أحد العقارات بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

شهدت منطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية، حريق هائل في أحد المباني بشارع محمد أبو الفتوح المعروف بشارع "الريادة" بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بداخل أحد العقارات بمنطقة سموحة بشارع مدرسة الريادة شرق المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات.

وتحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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