تضارب في أرقام وزارة الثقافة وراء اختفاء أكثر من 400 دار نشر بمعرض القاهرة للكتاب

كشف دليل الناشرين الرقمي لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب، المنشور على الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تناقض بين الأرقام الواردة فيه بشأن عدد دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام والأرقام التي أعلن عنها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أشارت الأرقام الواردة في دليل الناشرين الرقمي إلى أن العدد المشارك 1009 دار نشر وعارض بينما كانت الأرقام التي كشف عنها وزير الثقافة تشير إلى أن دور النشر المشاركة وصلت إلى 1457 دار نشر واصفا هذا الرقم بأنه غير مسبوق في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الفجوة الرقمية تؤكد أن ما أدلى به الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يزيد عن الأرقام الواردة بداخل دليل الناشرين الرقمي بفارق 448 دار نشر وعارض، وهو رقم يشي بأن تناقضا حادا لا يمكن تفسيره لمتابعي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

المثير في الدليل الرقمي المنشور على الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهد تكرار عدد من دور النشر بوضع الدار الواحدة في أكثر من جناح ومن ثم أصبحت الدار الواحدة تحسب على عدد مشاركتها في الأجنحة المختلفة وهو أمر غريب.

من الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة كان قد أدلى بتصريحات في الثاني عشر من الشهر الجاري، أكد فيها أن عدد الناشرين 1457 دار نشر، وتلى ذلك تقديمه تقريرا رسميا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نفس الأرقام !.

ومن جانبها تواصلت فيتو مع عدد من المصادر الرسمية داخل وزارة الثقافة، لتفسير هذا التناقض غير إنها لم تتلق ردا وافيا يعالج هذه القضية، ليظل السؤال مطروحا أين اختفت 448 دار نشر من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الحالية التي تحمل رقم 57.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفتتح فى التاسعة صباح غدا الأربعاء، الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

