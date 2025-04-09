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ثقافة وفنون

سامح حسين يعلق على أزمة تأجيل العرض الخاص لـ"استنساخ" ويوجه رسالة إلى منتقدي تصريح الإجازات

سامح حسين فيلم استنساخ،
سامح حسين فيلم استنساخ، فيتو

احتفل الفنان سامح حسين مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد استنساخ داخل أحد المولات الكبرى بمنطقة التجمع، وذلك بعد تأجيله أول أمس الإثنين بشكل مفاجئ، مؤكدًا أنه تفاجأ بالأمر وأن هناك سوء تفاهم.

وأوضح أن العمل مثير ومشوق وسينال إعجاب الجمهور بسبب المجهود المبذول فيه مضيفًا بأن الفيلم تم تصويره في عام كامل.

 

العرض الخاص لفيلم استنساخ 

و أشار سامح حسين في تصريحات على هامش العرض الخاص لفيلم استنساخ إلى أنه لم يشعر بالاستياء مطلقًا بعدما تعرض الإنتقادات مؤخرًا بسبب تصريحاته عن إلغاء الإجازات، متابعًا: "الناس كلها فوق راسي ومسامح أي حد".

ولفت سامح حسين إلى أن نجاح برنامج قطايف في رمضان كان بسبب الجمهور.

 

فيلم استنساخ

واحتفل مساء أمس الثلاثاء، صناع فيلم استنساخ بطولة سامح حسين بالعرض الخاص للعمل، داخل أحد المولات الكبرى في التجمع الخامس.

 

وحضر العرض الخاص لفيلم استنساخ سامح حسين وهبة مجدي أبطال العمل، والمنتج أحمد بجة، وزوجة الفنان سامح حسين التى ظهرت معه علي السجادة الحمراء للعمل.

 

تفاصيل فيلم استنساخ

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًّا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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العرض الخاص لفيلم استنساخ الفنان سامح حسين سامح حسين عرض فيلم استنساخ

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