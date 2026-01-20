الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

آرسنال يضرب إنتر ميلان بثلاثية ويواصل صدارة مرحلة الدوري بأبطال أوروبا (صور)

ارسنال وانتر ميلان
ارسنال وانتر ميلان
دوري أبطال أوروبا، فاز فريق آرسنال على نظيره إنتر ميلان، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري ضمن مباريات الجولة السابعة لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة آرسنال وإنتر ميلان

 سجل ثلاثية آرسنال جابرييل خيسوس"هدفين" في الدقائق 10 و31 وجيوكيرز في الدقيقة 84، فيما جاء هدف إنتر ميلان عن طريق سوتشيتش في الدقيقة 18.

تشكيل إنتر ميلان ضد أرسنال

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أتشيربي- مانويل أكانجي- باستوني.

خط الوسط: هنريكي- نيكولو باريلا- زيلينسكي- سوتشيتش- دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورام

تشكيل ارسنال ضد إنتر ميلان

حارس المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جوريان تيمبر، كريستيان موسكيرا، ويليام صاليبا، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتين زوبمينيدي، ميكيل مورينو، إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل خيسوس

 مباراة أرسنال ضد إنتر

بهذه النتيجة يحتل نادي أرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 7 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، كما لم يخسر أي لقاء حتى الآن.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، فيما خسر 3 مباريات.

القوة الجوية العراقي يقدم عرضا رسميا لضم سيرجيو راموس

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا. مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

 

