تحول إلى كوم رماد في ثانية، اللقطات الأولى لانهيار عقار مأهول بالسكان في أسيوط (فيديو وصور)

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط من جهودها للبحث عن ناجين أو استخراج ضحايا من أسفل انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي شرق بشارع خديجة يوسف.

وأظهر مقطع فيديو وصور حجم الدمار من انهيار المنزل وسط جهود مكثفة لفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أنقاض العقار المنهار.

انهيار عقار سكني مأهول بالسكان بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار عقار سكني على السكان بشارع خديجة يوسف بحي شرق أسيوط.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار عقار سكني مكون من عدة أدوار ومأهولة بالسكان.



وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردون أمني بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.