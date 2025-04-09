الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى أثينا

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا، وهما MS747 وMS749 وكذلك الرحلتين المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 وMS750، وذلك نظرًا إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وذلك بعد التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار. 


وأوضحت الشركة أنه استيعابا لركاب هذه الرحلات فإن مصر للطيران سوف تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الأربعاء 9 أبريل، فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 03:00 صباح الخميس 10 أبريل.

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة اليونانية أثينا رحلات مصر للطيران مصر للطيران مطار العاصمة عملاء مصر للطيران

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم.. زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.. إلغاء رحلات مصر للطيران إلى أثينا..تعديل مواعيد المترو بسبب ماتش الزمالك..وتفاصيل جديدة في مديرية الباجور

بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والسوربون الجديدة لتعزيز الشراكة العلمية والبحثية

إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا لهذا السبب

جامعة عين شمس تشارك في برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي"

تامر فايد مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بمصر للطيران

ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يستعرض تجربة برنامج "إمحوتب" الناجحة في بناء قدرات شباب الباحثين

البحث العلمي: تمويل 233 مشروعا نتائج التعاون المصري الفرنسي على مدار 20 عامًا

انطلاق فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" لطلاب الجامعات والمعاهد

الأكثر قراءة

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

غلق وتشميع مطعم شهير بمصر الجديدة بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله (صور)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

خبطتين في الراس توجع، الغندور يكشف عن نجم زملكاوي آخر في طريقه للأهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية