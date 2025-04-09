الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

مسؤولو نادي الزمالك،
مسؤولو نادي الزمالك، فيتو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو بعد الحديث عن توقيع اللاعب إلى النادي الأهلي.

وسيطرت حالة من الغضب والغليان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة ووالده بشأن ملف تجديد اللاعب عقده مع الزمالك.

وبحسب مصدر في الزمالك فإن هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لاستدعاء اللاعب والتحقيق معه.

 

والد زيزو يهاجم مسؤولو الزمالك

هاجم مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قائلًا: “مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي”.

وأضاف: "هذا المجلس تعامل بإهانة مع ابني وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبه، وبالعامية كده داسو على كرامته".

زيزو مع والده، فيتو
زيزو مع والده، فيتو

حسين لبيب تهرب مني

وتابع مصطفى زيزو في تصريحات تليفزيونية: "عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكنه بالعامية كده خاف من غضب الجماهير وقلت له نصًّا زيزو شاري الزمالك خد قرار وجدد ولو مفيش فلوس وافق على العرض اللي وصل يرضي النادي لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة".

 

لم نطلب 100 مليون للتجديد للزمالك

واختتم والد زيزو: "عضو في الزمالك قال أنتو عاوزينا نبيع النادي عشان نجدد لزيزو، وخرجوا بعدها وسربوا للبرامج والصحفيين والصفحات أن السبب ابني وأنه طالب 100 مليون، لكننا لم نطلب ذلك كنا نبحث عن التقدير وأنا صعيدي وكرامتي أهم وقبل أي فلوس".

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