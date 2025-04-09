تسجيل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور "H5N1" فى المكسيك

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك عن وفاة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1)، لتصبح أول حالة وفاة بشرية مسجلة في البلاد بسبب هذا المرض.

وأوضح مسؤولون أمس الثلاثاء أن الطفلة، وهي من ولاية دورانجو شمال غربي البلاد، توفيت نتيجة مضاعفات تنفسية ناجمة عن العدوى، بعد أن تم إدخالها إلى المستشفى يوم الجمعة.

وحتى الآن، تم فحص 38 شخصا كانوا على اتصال مباشر بالطفلة، وجاءت نتائجهم سلبية، ولم تسجل أي حالات بشرية أخرى. وأكدت السلطات أن خطر انتقال الفيروس إلى مزيد من الأشخاص لا يزال منخفضا.

يشار إلى أن فيروس (إتش 5 إن 1) منتشر حاليا بشكل واسع بين الطيور البرية حول العالم، وأصاب أيضا العديد من الثدييات البرية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 464 حالة وفاة بشرية بسبب الفيروس عالميا في الفترة بين عام 2003 و12 ديسمبر 2024، معظمها في فيتنام ومصر وإندونيسيا وكمبوديا حتى عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الوفيات الناتجة عن الفيروس نادرة نسبيا. وفي يناير الماضي، توفي شخص في الولايات المتحدة لأول مرة نتيجة الإصابة بالعدوى.

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