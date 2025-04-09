قبل مفاوضات السبت، إيران تحذر أمريكا من القيام بأي عمل عسكري

قبل بدء المحادثات بين واشنطن، وطهران والمقرر عقدها فى سلطنة عمان، السبت المقبل، حذرت إيران من التكاليف الباهظة التي ستتحملها الولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذا الصراع سيكلّف واشنطن تريليونات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وجاء التحذير على لسان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي شدد على أن كلفة أي حرب جديدة قد تتجاوز ما أنفقته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، داعيًا إلى تغليب الدبلوماسية على الحلول العسكرية.

وقال عراقجي، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الأسابيع الأخيرة شهدت تبادل رسائل بين طهران واشنطن، واصفًا هذه الاتصالات بأنها "محاولة جادة لتوضيح المواقف وفتح آفاق جديدة للدبلوماسية".

وأضاف أن إيران مستعدة للعمل بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق، متحدثًا عن مفاوضات غير مباشرة ستُعقد مع الولايات المتحدة، يوم السبت المقبل، في سلطنة عُمان، معتبرًا هذه الخطوة "فرصة، بقدر ما هي اختبار".

وأوضح عراقجي أن السعي إلى هذه المفاوضات ليس مجرد "تكتيك مؤقت أو موقف أيديولوجي"، بل خيار إستراتيجي، رغم وجود "جدار كبير من انعدام الثقة، وشكوك جدية في النوايا الأمريكية". وحذًّر من أن استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية من شأنه أن يعقّد الأوضاع أكثر.

وأكد أن أي صراع عسكري جديد في المنطقة لن يكون فقط كارثيًا من الناحية الإنسانية، بل سيكون مكلفًا اقتصاديًا بصورة غير مسبوقة، وقد يفوق بكلفته ما أنفقته الولايات المتحدة في حروبها السابقة.

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