مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بأبطال أوروبا والكونفدرالية

تجري مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر - الساعة 9 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

الكونفدرالية الإفريقية

سيمبا ضد المصري - الساعة 3 عصرًا - قناة بي إن سبورت 5 HD

الزمالك ضد ستلينبوش - الساعة 6 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

نهضة بركان ضد آسيك أبيدجان - الساعة 9 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

اتحاد العاصمة ضد النادي الرياضي القسنطيني - الساعة 9 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

الزمالك وستيلينبوش، فيتو

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد آستون فيلا - الساعة 9 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند - الساعة 9 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

دوري القسم الثاني ب (دوري المحترفين)

سبورتنج ضد طنطا - الساعة 3:30 عصرًا

منتخب السويس ضد ديروط - لساعة 3:30 عصرًا

الداخلية ضد لافيينا إف سي - الساعة 3:30 عصرًا

بترول أسيوط ضد راية الرياضي - الساعة 3:30 عصرًا - قناة أون سبورت 2

الترسانة ضد السكة الحديد - الساعة 6 مساءً - قناة أون سبورت 2

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