محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

كشف محمود عبد ربه، محامي المتهمة "ص أ.خ" الأم التي ألقت بأطفالها من أعلى كوبري مشاة العامرية، تفاصيل حالة موكلته وظروف وملابسات الواقعة، والتي قيدت تحت رقم 3344 لسنة 2025 جنح عامرية ثان.

وقال إن موكلته تعاني من اكتئاب حاد ومرض نفسي منذ فترة وتتعاطى أدوية تجعلها في حالة عدم اتزان نفسي.

قضية خلع لم تتم وزوج ثانٍ

وأضاف عبد ربه، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك أزمة تمر بها موكلته بسبب قضية خلع كانت قد رفعتها علي زوجها الأول عقب طلاقها ورفضه اثبات الطلاق، فقامت بتوكيل محامي وأفاد هذا المحامي بأنه قد جري خلعها وذلك في عام 2010، واخذت صغيرتها ثمره هذا الزواج لتربيتها.

اكتئاب ومرض نفسي

وأوضح عبد ربه، أنه بعد ذلك تزوجت موكلته مرة ثانية، من زوجها الحالي “و.ع”، وأنجبت “يسر” وقامت بتسجيلها بشكل عادي وطبيعي باسم زوجها الحالي، ثم أنجبت “محمود” وعندما أردت تسجيله اكتشفت أنها لا تزال علي ذمة زوجها الأول ولم يجر تطليقها أو خلعه بشكل رسمي، ومن هنا بدأت أزمتها النفسية تتوالى علي مدار سنوات.

وتابع: "منذ 5 سنوات جاءت لنا المكتب لحل تلك الأزمة ونحن نسير معها في إجراءات قانونية أو حلول ودية أو التواصل مع المحامي الآخر دون جدوى، وهذا ادخلها في أزمات نفسية واكتئاب حاد وتخضع لعلاج نفسي علي إثر ذلك".

مكالمة قبل الواقعة بساعة

و استطرد: "قبل واقعة إلقاء أطفالها بساعة تقريبًا، تحدثت معه موكلته عن كيفية حل أزمتها وكان يبدو عليها القلق والتوتر، وأفاد بضرورة وجب شهود في الطلاق الأول للخروج من هذه المعضلة، وانها ستحاول إيجاد الشهود، ثم فوجئت بخبر القاء الطفلين ومحاولة إلقاء نفسها"، لافتا إلى أن الضغوط النفسية والأدوية تفعل أكثر من هذا ولذلك طلب عرضها علي الطب النفسي.

حبس الأم ونقل الأطفال للمستشفى

وكانت قد قررت نيابة العامرية ثان حبس المتهمة “ص.ا.خ” ربة منزل في العقد الرابع من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات،عقب القائها بطفلين من اعلي كوبري العامرية

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بـسقوط طفلين شقيقين، ولد وبنت، من أعلى كوبرى مشاة بطريق الإسكندرية الصحراوى العامرية.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام المتهمة " ص.ا.خ" ربة منزل فى العقد الرابع من عمرها بإلقاء أبنائها من أعلى الكوبرى محل البلاغ.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة "ص أ.خ" فى العقد الرابع من العمر ربة منزل، ومتزوجة "و.ع.ع" ولديهم أبناؤهم "ي.و ع" وشقيقها " م.و.ع" في تمام الساعة 12 ظهر أمس، نزلت من منزلها حتى وصلت إلى كوبري المشاة بجوار كوبري العامرية على الطريق الصحراوي، وصعدت أعلى الكوبري، ودون سابق إنذار قامت بالقاء نجلها الطفل وعقب ذلك قامت بالقاء بشقيقته، ثم حاولت هي الأخرى إلقاء نفسها من أعلى الكوبرى إلا أن الأهالي أمسكوا بها ومنعوها من ذلك.

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