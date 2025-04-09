زلزال قوي يضرب تايوان واهتزاز المباني بالعاصمة تايبيه

زلزال تايوان، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات شمال شرق تايوان اليوم الأربعاء، مسببًا اهتزازات قوية في أنحاء تايبيه، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان أن الزلزال ضرب مقاطعة ييلان وهز المباني في العاصمة تايبه كان على عمق 72.4 كيلومتر.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد حوالي 15.5 كيلومترًا جنوب شرقي بلدة سواو في مقاطعة ييلان. وسجل الزلزال على عمق 72.4 كيلومترًا.

واستجابة للنشاط الزلزالي، أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية تنبيها للوقاية من الكوارث في مقاطعة ييلان، ونصحت السكان بتوخي الحذر في أعقاب الزلزال.

وتجري السلطات حاليًّا تقييمًا لتأثير الزلزال، ولم تؤكد التقارير الأولية حتى الآن أي أضرار أو إصابات كبيرة.

وأفاد سكان في تايبيه بأنهم شعروا باهتزازات قوية نتيجة الزلزال.

وغالبًا ما تتعرض تايوان للزلازل بسبب موقعها على حافتي صفيحتين تكتونيتين بالقرب من منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، التي تصنفها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على أنها الأكثر نشاطًا زلزاليًّا في العالم.

وفي أبريل من عام 2024، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات الجزيرة وأسفر عن مقتل 17 شخصًا، حيث اعتبره المسؤولون الأقوى منذ 25 عامًا.

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