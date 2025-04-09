الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، تعديل تشغيل المترو بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

مترو، فيتو
مترو، فيتو
ads

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل خريطة تشغيل القطارات اليوم للتيسير على جمهور نادي الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

 

وقالت الشركة في بيان: "اليوم الساعة 6:00 بالليل، هيستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش.. عشان نساعد جماهير الكورة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات".

وأضافت:"استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو".

ويواجه نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء، نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي على إستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط غياب نجمه الأبرز أحمد سيد زيزو، بعد خروجه من الحسابات الفنية إثر تأكد توقيعه للنادي الأهلي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون الأربعاء الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المشغلة للخط الثالث الشركة المشغلة للخط الثالث ل الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق لخط الثالث لمترو الأنفاق جمهور نادي الزمالك جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

غلق مطعم شهير بمصر الجديدة بعد حملة مفاجئة من مسؤولي الحي (صور)

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

منوعات

المزيد

بينهم مشاهير، مصرع 60 شخصا في انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان (فيديو)

لسبب كارثي، ولاية نيو مكسيكو تعلن حالة الطوارئ وتنشر وحدات من الحرس الوطني (فيديو)

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية