اليوم، تعديل تشغيل المترو بسبب مباراة الزمالك وستيلينبوش

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديل خريطة تشغيل القطارات اليوم للتيسير على جمهور نادي الزمالك قبل وبعد مباراة الزمالك وستيلينبوش.

وقالت الشركة في بيان: "اليوم الساعة 6:00 بالليل، هيستضيف ستاد القاهرة المباراة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش.. عشان نساعد جماهير الكورة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة. قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقايق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات".

وأضافت:"استمتعوا بالماتش مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو".

ويواجه نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء، نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي على إستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط غياب نجمه الأبرز أحمد سيد زيزو، بعد خروجه من الحسابات الفنية إثر تأكد توقيعه للنادي الأهلي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون الأربعاء الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي.

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