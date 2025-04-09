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خارج الحدود

ترامب: سنعلن قريبا رسوما جمركية على واردات الأدوية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا رسومًا جمركية "كبيرة" على واردات الأدوية.

وفي كلمة أمام اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين، قال ترامب إن تلك الرسوم ستحفز شركات الأدوية على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.

 

الرسوم الجمركية الفردية تدخل  حيز التنفيذ

ودخلت الرسوم الجمركية الفردية التي فرضتها الولايات المتحدة حيز التنفيذ على الدول التي سجلت معها السلطات الأمريكية أكبر العجوزات التجارية.

ويشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستتراوح نسبتها بين 11 و50 بالمئة. وقد شملت هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اليابان (بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام (46%)، والهند (27 %)، وكوريا الجنوبية (25 %).

أما الصين، فقد تم في البداية تحديد الرسوم بنسبة 34%، إلا أن بكين فرضت لاحقًا رسومًا مماثلة على واشنطن، وردًّا على ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة النسبة أكثر.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%. وقد أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هذه المعلومات يوم الثلاثاء، موضحة أن الرسوم المشددة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وفيما يتعلق بتايوان، فستبلغ نسبة الرسوم 32%.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية واردات الأدوية انتخاب النواب الجمهوريين شركات الادوية

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