الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

تمكنت قوات مباحث الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من رصد 10 من المخالفات ارتكبها قاتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في جبال 15 مايو، عقب ارتكابه جريمته وسرقة سيارة المجني عليه والهروب بها.

ورصد الرادار عددًا من الصور التي تثبت ارتكاب المتهم للمخالفات خلال صور ملثمًا.



بدأت تفاصيل الجريمة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شاب يفيد بتغيب والده سائق أوبر، بتاريخ 30 مارس الماضي، وقال إنه أبلغهم في آخر مكالمة أنه في طريقه للإسكندرية لتوصيل أحد الزبائن.

وعبر تكثيف الجهود الأمنية، واستخدام التقنيات الحديثة، رصدت المباحث آخر من تواصل مع السائق ويدعى 27 عامًا، عاطل.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واعترف أنه استدرج المجني عليه إلى شقة في محافظة الإسكندرية، وهناك أقدم على خنقه بيديه، مستغلًا ضعف المجني عليه بسبب إصابة في قدمه اليسرى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأقدم الجاني على سرقة السيارة والهاتف، واستعان بأحد أقاربه للتخلص من الجثمان، وبعد ذلك وضعا الجثة داخل شنطة سيارة الضحية، وألقيا الضحية في أحد الجبال.



وعثرت قوات الحماية المدنية على جثة السائق، وتمكن رجال المباحث من استعادة السيارة والهاتف المحمول المسروقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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