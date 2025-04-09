غلق وتشميع مطعم شهير بمصر الجديدة بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله (صور)

ضبطت قوات مباحث المرافق والتموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، لحومًا فاسدة ومنتهية الصلاحية بمطعم كرم الشام بشارع إبراهيم اللقاني بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وقامت قوات الأمن بغلق وتشميع المطعم بعد العثور على اللحوم الفاسدة.

وجاء ذلك خلال حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفات داخل المطاعم والمحلات بالتفتيش على المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط 6 أطنان لحوم وفسيخ وسردين فاسدة بالقاهرة

وعلى جانب آخر كانت قد شنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدة حملات على الأسواق لضبط كافة السلع الغذائية ومكافحة صور الغش التجاري.

كما تم ضبط 3 أطنان و371 كجم مقطعات لحوم، ومفروم، وكفتة وسجق، ولحوم، ودواجن، وكبدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 25 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

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