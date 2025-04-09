الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غلق وتشميع مطعم شهير بمصر الجديدة بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله (صور)

ضبط لحوم فاسدة بمطعم
ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير في القاهرة، فيتو

ضبطت قوات مباحث المرافق والتموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، لحومًا فاسدة ومنتهية الصلاحية بمطعم كرم الشام  بشارع إبراهيم اللقاني بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وقامت قوات الأمن بغلق وتشميع المطعم بعد العثور على اللحوم الفاسدة.

وجاء ذلك خلال حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفات داخل المطاعم والمحلات بالتفتيش على المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط 6 أطنان لحوم وفسيخ وسردين فاسدة بالقاهرة

وعلى جانب آخر كانت قد شنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدة حملات على الأسواق  لضبط كافة السلع الغذائية ومكافحة صور الغش التجاري.

كما تم ضبط 3 أطنان و371 كجم مقطعات لحوم، ومفروم، وكفتة وسجق، ولحوم، ودواجن، وكبدة،  مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 25 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات مباحث المرافق مطعم كرم الشام قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

محامي المتهمة بإلقاء أطفالها أعلى كوبري العامرية يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها وسر آخر مكالمة معها (فيديو)

غلق وتشميع مطعم شهير بمصر الجديدة بعد العثور على لحوم فاسدة بداخله (صور)

أول تحرك من الزمالك ضد زيزو بعد تأكد توقيعه للأهلي

الرادار يفضح المتهم بقتل سائق أوبر وإلقاء جثته من أعلى جبل بحلوان، شاهد ماذا رصد

خبطتين في الراس توجع، الغندور يكشف عن نجم زملكاوي آخر في طريقه للأهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأمن المغربي يحتجز لاعبي بيراميدز بالملعب الشرفي بعد نهاية مباراة الجيش الملكي

والد زيزو: لعب ابني للأهلي مش حرام وميدو السبب في تطفيشه

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

المزيد
الجريدة الرسمية