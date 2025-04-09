بعد كرم الشام، غلق "بلبن ووهمي" بمصر الجديدة (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية لحي مصر الجديدة برئاسة المهندس محمد عبد الوهاب رئيس حي مصر الجديدة حملة مكبرة على شارع إبراهيم اللقاني وشارع الأهرام وشارع شريف.

غلق كرم الشام بمصر الجديدة

وشارك في الحملة مسؤولو إدارة المحلات وإدارة التنظيم وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وتمت مراجعة التراخيص للمحلات والكافيهات وأسفرت الحملة عن غلق إداري للمحلات المخالفة ومنهم "بلبن، وهمي، كرم الشام" وذلك لعدم وجود تراخيص.



وتم غلق المحال لحين الحضور إلى الحي وتقنين أوضاعهم وفق قانون المحال العامة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بشأن متابعة أعمال المباني المخالفة وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصًا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

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