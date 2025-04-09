مصطفى الفقي يكشف حجم استفادة ماكرون من زيارته لمصر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو يرى أن المناخ الآن هو الأفضل لتحقيق أكبر المكاسب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": كل ما يحدث في المنطقة ليس صدفة وترامب ليس له كتالوج ويستطيع خرق كل القواعد والانقلاب على كل الأصدقاء.

وتابع مصطفى الفقي: نحن أمام وضع يجعل القيادة الإسرائيلية تشعر بأن هذه هي اللحظة المطلوبة للتغيير.

زيارة تاريخية لماكرون

وبشأن زيارة ماكرون، أشار "الفقي" إلي أن هناك خصوصية تاريخية وثقافية بين مصر وفرنسا، وكتاب وصف مصر، واكتشاف حجر رشيد ساهم فيه الفرنسيون.

شغف الفرنسيين بمصر

ولفت: إلى أن الفرنسيين لهم شغف كبير بمصر، ومكثوا في مصر سنوات قليلة وأثروا فيها أكثر من بريطانيا، مؤكدًا أن ماكرون يعلم جيدًا أنه سيتألق في الوطن العربي بزيارة مصر.



كيمياء بين زعماء مصر وفرنسا

وتابع: هناك كيمياء نشأت بين معظم زعماء مصر وفرنسا مثل ديستان وميتران وشيراك، موضحًا أن زيارة ماكرون للعريش رد سياسي وحضاري على ما قاله نتنياهو بأن هناك مواجهة بين اليهودية والمسيحية من جانب والإسلام من جانب آخر.

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