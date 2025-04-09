انهيار منزل مكون من 4 طوابق على سكانه في أسيوط والبحث عن ناجين

انهار منزل مكون من 4 طوابق منذ قليل بشارع خديجة يوسف بحي شرق بمدينة أسيوط على السكان وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط للبحث عن ناجين أو استخراج ضحايا من أسفل أنقاض الانهيار.

انهيار منزل من 4 طوابق بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار منزل على السكان بشارع خديجة يوسف بحي شرق أسيوط.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 4 طوابق ومأهولة بالسكان.



جارٍ تحرير محضر بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًّا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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