ناجية من عقار أسيوط المنهار تروي كواليس الليلة المشئومة وهروبها قبل سقوطه (فيديو وصور)

قالت إحدى الناجيات من انهيار عقار أسيوط إن العقار وقع على رؤوس 6 أشخاص من سكان العقار بعدما انصرف باقي سكان المنزل من المنزل بعد ودور قرار أمس بإخلائه خوفًا من الانهيار.

وأكدت أنه تم إرسال قرار بإخلاء المنزل أمس لكن السكان لم يتمكنوا من إخلاء.

وأشارت الناجية وهي في حالة صدمة أثناء حوارها مع فيتو إلى أنها فوجئت بإحدى جيرانها ترسل لها ابنتها بعد منتصف الليل لإبلاغها بترك المنزل فورا لتصدعه واحتمالية سقوطه وانهياره.

وعلى الفور بدلت ملابسها وانصرفت هربًا هي وابنها قبل سقوط المنزل بساعتين تقريبًا، لافتة إلى أن السيدة التي أبلغتها باحتمالية انهيار المنزل ما زالت أسفل الأنقاض.

سبب انهيار عقار حي شرق أسيوط

وأوضحت الناجية من انهيار المنزل أن طبيبًا وهو أحد السكان قام بفتح صنابير المياه لمدة ساعة كاملة مما أدى إلى غرق المنزل من الأسفل وانهيار إحدى حوائطه أمس وأنبأهم أحد المهندسين أن العقار على وشك الانهيار خاصة أنه قديم ومتهالك.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن 6 مفقودين بينهم أطفال أسفل أنقاض انهيار عقار بشارع فاروق كدواني بحي شرق.

إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار أسيوط المنهار

أخلت قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن 4 عقارات مجاورة لعقار حي شرق المنهار وذلك لحين التأكد من عدم تأثرها من انهيار المنزل أو تعرضها لشقوق وتصدعات.

وتمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال جثة سيدة وهي أولى ضحايا عقار أسيوط المنهار بحي شرق فيما تكثف الجهود من أجل البحث عن ناجين أسفل أنقاض انهيار العقار.

انهيار منزل بأسيوط فوق رؤوس قاطنيه

ومن جانبه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لتفقد موقع إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج سكان العقار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي شرق بجوار مديرية التربية والتعليم بشارع فاروق كدواني والذي انهار فجر اليوم على سكانه.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

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