أخبار الحوادث اليوم: محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما.. القبض على شخص كسر علبة الطوارئ وأوقف قطارا بسوهاج.. وسفارة الفلبين تتنازل عن بلاغ ضد مذيعة شهيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

تنازل مسؤولون من سفارة الفلبين، عن بلاغ كانت قد تقدمت به السفارة بمديرية أمن الجيزة، ضد مذيعة شهيرة، يفيد باحتجازها خادمتين أجنبيتين بمنزلها في أكتوبر، وذلك عقب أن قامت المذيعة بتسليمهما لسفارتهما بالمعادي.

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم التدريبي في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك بمقر مبنى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة ١٩٠ من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، إلى جانب عدد من المشاركين من الجهات والهيئات القضائية.

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبة صانعة المحتوى هدير عبد الرازق ومحمد علاء (أوتاكا) بالحبس ثلاث سنوات لكلٍ منهما، وتغريم كلٍ منهما 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلجرام»، على سند من المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ«قيم الأسرة».

قضت محكمة الطفل بالأميرية بمعاقبة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها، بالسجن سنة للمتهمة الأولى، وستة أشهر المتهمة الثانية، وتحويل المتهمة الثالثة لإحدى دور الرعاية لمتابعتها كإجراء احترازي.

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، في فك لغز جريمة قتل غامضة بمركز بدر، بعد العثور على جثة تاجر ماشية مسن مدفونًا داخل حظيرة مواشي بقرية "بغداد"، إثر اختفائه في ظروف غامضة لعدة أيام.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بكسر الزجاج الخاص بعلبة الطوارئ بإحدى عربات قطار (الإسكندرية / أسوان) وجذب بلف الطوارئ أثناء سير القطار بـمحطة سكة حديد المراغة بسوهاج مما أدى إلى توقف القطار.

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.

قضت محكمة جنح رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالحبس لمدة سنة، وتغريم مدير النشاط الرياضي بإحدى القرى السياحية مبلغ 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا لأسرة الشاب محمد اللبان ابن محافظة الإسماعيلية، وذلك على خلفية واقعة وفاته إثر حادث داخل حمام سباحة بالقرية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بسيارة ملاكي وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

​أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حكمها اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل جاره في مدينة كفر الدوار بـ السجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، وذلك إثر مشادة كلامية دامية انتهت بجريمة قتل.

كشفت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القليوبية، ملابسات حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة نارية وعصي خشبية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية بدائرة محافظة سوهاج.

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق نشب داخل أتوبيس بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

أمرت النيابة العامة بحبس مالك محل بقالة وصديقه على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان بائع لقي مصرعه إثر مشاجرة دامية بمنطقة الخليفة، لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، تاجيل محاكمة يوتيوبر شهير لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة، والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع لجلسة 4 فبراير المقبل.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة إجرامية تستغل الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

