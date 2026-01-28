سفارة الفلبين تتنازل عن بلاغ ضد مذيعة شهيرة في الجيزة

18 حجم الخط

تنازل مسؤولون من سفارة الفلبين، عن بلاغ كانت قد تقدمت به السفارة بمديرية أمن الجيزة، ضد مذيعة شهيرة، يفيد باحتجازها خادمتين أجنبيتين بمنزلها في أكتوبر، وذلك عقب أن قامت المذيعة بتسليمهما لسفارتهما بالمعادي.

وقدمت السفارة الفلبينية بالقاهرة إفادة لمديرية أمن الجيزة تفيد استلامها الخادمتين من المذيعة، وذلك بعد البلاغ المقدم ضدها باحتجازهما.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد فيه حضور مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بسفارة الفلبين ودبلوماسي بقسم شؤون الرعايا بسفارة الفلبين إلى مكتب رئيس قطاع أكتوبر، وحررا محضرا ضد المذيعة، مقيمة بدائرة القسم، بتهمة احتجاز خادمتين فلبينيتي الجنسية تعملان لديها بالمنزل منذ 6 أشهر.

وأفاد البلاغ بأن الخادمتين تواصلتا مع أهليتهما بالخارج بأصل بلدتهما بدعوى منعهما من مغادرة منزلها وامتناعها عن سداد رواتبهما، وتولت النيابة التحقيق.

