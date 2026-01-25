الأحد 25 يناير 2026
حوادث

القبض على المتهمين في مشاجرة بالسلاح الأبيض والشوم بين سائقين بالجيزة

تمكنت قوات مباحث مديرية أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص بدائرة مركز منشأة القناطر.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى مركز منشاة القناطر، وعلى الفور انتقل فريق من رجال مباحث القسم لمحل الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقين أجرة على أولوية تحميل الركاب تطورت لمشاجرة استعان خلالها كل منهما بآخرين، إلى أن تمكن المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز منشأة القناطر من السيطرة علي المشاجرة وضبط المتهمين.

تحرر المحضر اللازم، وجار عرضه والمتهمين على النيابة للتحقيق.

على جانب آخر، كانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد مشاجرة بينهما أمام المارة، بعد معاتبة المجني عليه للمتهم على إلقاء القمامة في الشارع، انتهت بطعنه في البطن فارق الحياة على إثرها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لم يكن على صلة بالمجني عليه من قبل، ولا توجد أي خلافات بينهما.

وفال المتهم أمام النيابة، إنه ذهب لإلقاء القمامة في الشارع، أسفل كوبرى، وشاهده المجنى عليه، فطلب منه أن يجمع القمامة مرة أخرى، ويلقيها في مكان آخر، فرفض جمع القمامة، فنشبت بيننا مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى.

وأضاف المتهم، أنه على أثرالمشاجرة استل مطواة من بين طياته، وطعن بها المجنى عليه.

كان بلاغ ورد من الأهالى لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، بنشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بطعنة نافذة، فتم تشكيل قوة من مباحث القسم، والانتقال لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى (أحمد م.)، الشهير بحمادة، 28 عاما، بطعنة نافذة بالبطن على يد عاطل.

وبعمل التحريات؛ تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل، بسبب خلافات على القمامة، على أثرها استل المتهم مطواة، من بين طياته، وطعن بها المجنى عليه، ولاذ بالفرار هاربا.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم، وبإعداد الأكمنة، أمكن ضبطه، وتبين أنه يُدعى (ا. ع. ع.)، عاطل، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق معه أمام المباحث، أنه لم يكن على علاقة بالمجنى عليه من قبل، ولا توجد خلافات سابقة بينهما، وأنه شاهده للمرة الأولى يوم ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

